Bu yıl 1’incisi düzenlenen turnuvaya Nuh’un Ankara Makarnası sponsor oldu. 8 takımın yer aldığı turnuvada U-9 ve U-10 takımları yarıştı.

Rahmi Çuhacı: ‘Amacımız gençlerimizi spora teşvik etmek’

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Selimiyespor Asbaşkanı Rahmi Çuhacı, “Selimiyespor olarak Üsküdar Belediyesi ile ortak bir proje geliştirdik. Turnuvada kulübümüzle birlikte 8 takım yer aldı. Turnuvadan sonra da makarna günü yaptık. Amacımız; Selimiyespor olarak Türk gençlerini spora teşvik etmek. Selimiyespor 1946'da kurulan bir kulüp. Altyapımızından yetiştirdiğimiz önemli oyuncularımız var. Hem profesyonel hem de amatör takımlara oyuncu gönderen bir kulübüz. Özellikle biz Türk milleti olarak sporu çok seviyoruz. Daha ileride kulübümüzde farklı branşları da açmak istiyoruz. Hentbol ve voleybol şubesi açmak istediğimiz amatör spor branşları arasında yer alıyor. Yönetim olarak ana hedefimiz futbolu daha iyi yerlere getirmek. Biz yaklaşık 2 hafta önce göreve başladık. Özellikle yönetimimizdeki arkadaşlarımız rica ettiler, bizler de Nuh’un Ankara Makarnası olarak sponsor olduk. 23 Nisan’da da etkinliğimizin ikincisini yapmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.