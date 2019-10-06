Selim Soydan: Bizi futbolun içinde heyecanımız tutuyor

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının 31. dakikasında Fenerbahçeli Isla'nın yakın mesafeden gönderdiği top Diego'nun eline çarpmış, bu pozisyonda penaltı isyanı yaşanmıştı. Sarı-lacivertli futbolcuların dışında Fenerbahçeli yöneticilerin bulunduğu loca ile protokol tribünündeki tepkiler de sahaya yansımıştı. Maçı Şenol Güneş ile birlikte takip eden TFF'nin Milli Takımlardan Sorumlu yöneticisi Selim Soydan'ın hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya verdiği tepki gözlerden kaçmamıştı.

Fotoğrafa yansıyan tepkiyle ilgili olarak Selim Soydan şu açıklamayı yaptı: "Ben Fenerbahçe'de futbol oynadım, yöneticilik yaptım. Elbette maç seyrederken heyecanlanacağım. O pozisyonun penaltı olduğuna inandım ve bir anlık tepki koydum. Bizi futbolun içinde tutan da bu heyecanımız zaten. Ancak hakem ne derse hepimiz saygı göstermek zorundayız. Karar ona aittir."

(Sabah)