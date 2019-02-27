Selim Çınar: Play-Off yolundaki mücadelemizi sürdürmek istiyoruz

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 3 Mart Pazar günü Galatasaray Doğa Sigorta’yı ağırlayacak Pınar Karşıyaka’nın genel menajeri Selim Çınar, "Taraftarımızın da desteğiyle başantrenörümüzün ilk maçında galibiyetle ayrılıp, play-off yolundaki mücadelemizi sürdürmek istiyoruz." dedi.

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başantrenör değişikliğinin ardından ligde Galatasaray Doğa Sigorta’yı ağırlayacaklarını belirtti. Dirk Bauermann’ın savunmaya yönelik çalışmalar yaptırdığını kaydeden Çınar, şöyle konuştu:

"Önümüzde Galatasaray maçı var. Başantrenörümüz daha önceki Galatasaray maçlarını bildiğinden kendisinde de ayrı bir heyecan yarattığını düşünüyorum. İlk maçına Galatasaray karşısında çıkacak olması taraftarımızın ve camiamızın gücünü görmesi açısından da şans. Taraftarımızın da desteğiyle başantrenörümüzün ilk maçında galibiyetle ayrılıp, play-off yolundaki mücadelemizi sürdürmek istiyoruz."

- Çınar’a FIBA Basketbol Tahkim Mahkemesinden davet

Öte yandan Selim Çınar, FIBA Basketbol Tahkim Mahkemesinin (BAT) 8 Mart’ta Almanya’nın Münih kentinde gerçekleşecektireceği konferansta "BAT’ın hangi prosedürlerinin başarılı olduğu ve hangi prosedürleri nasıl geliştirilebilir?" başlıklı oturumunda bir konuşma yapacak.

Moderatörlüğünü FIBA Basketbol Tahkim Mahkemesi Başkan Vekili Prof. Dr. Ulrich Haas’ın yapacağı oturumda, Çınar’ın dışında Cresta Hukuk Bürosundan Wouter Janssens, GPK Spor Yönetiminden Nitmi Papadopoulou ile Viliusis ir Astromskis Hukuk Bürosundan Jolanta Spakauskaite yer alacak.

AA