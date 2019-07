Yeşil-beyazlı formayı giydiği için mutlu ve gururlu olduğunu belirten takım kaptanlarından Selim Ay, hedeflerini anlattı. 27 yaşındaki futbolcu, "Şimdi Konyaspor forması ile Konyaspor çatısı altında yaşamak istediğimiz bir şampiyonluk hedefimiz kaldı. Bu tabii ki de kolay olacak bir şey değil. Ama birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olmadığını da gördük ve bunu da herkese gösterdik. Geride kalan 10 yıla baktığımız zaman benim için yaşanılan çok güzel anılar oldu. İnşallah Allah’ın izniyle önümüzdeki yıllarda hedefim; lig şampiyonluğu ve sonrasında Konyaspor’u Şampiyonlar Ligi’nde en iyi şekilde temsil edebilmek. Ben yine söylüyorum; İnanmaktan ve hayal kurmaktan hiçbir zaman vazgeçmedim. Bu hayalime de gerçekten canıgönülden inanıyorum. Ve bu hayalin, bu hedeflerin gerçekleşmesi için hem kendim elimden geleni yapacağım hem de takım olarak bunun için gayret göstereceğiz. İnşallah bir gün Konyaspor’u hem şampiyon yapıp hem de Şampiyonlar Ligi’nde oynatacağız” dedi.

'BU TAKIMIN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM'

Her zaman sabrettiğini ve çalışmayı bırakmadığını vurgulayan Selim Ay, "Bu sene Konyaspor’da profesyonel anlamda 10'uncu yılıma girdim. İlk geldiğim günden itibaren hiçbir zaman hedeflerimden ve hayallerimden şaşmadım. Hâlâ da şaşmadım ve aynı şekilde devam ediyorum. Bu süre içerisinde zorlukları da gördüm, başarıları da gördüm. Ama ne zorluklardan kaçtım ne de başarılarla yetindim. Oynamadığım ve sabretmem gereken zamanlar oldu. Her zaman sabrettim ve çalışmayı bırakmadım. Konyaspor’da 10’uncu yıla başlamanın gururu ve onuru gerçekten tarif edilemez bir duygu. İnşallah bir 10 yıl daha devam ederiz. Transfer yasağının olduğu o dönemden UEFA’ya gittiğimiz döneme kadar aynı hırsımla ve özverimle çalışmalara devam ettim. Bu takımın bir parçası olmaktan her zaman onur ve gurur duydum. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim” diye konuştu.

'TARAFTARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Taraftarların kendileri için çok değerli olduğunu da belirten Selim Ay, "Yaşadığımız bütün zorlukları hep birlik ve beraberlikle aştık. Ben ilk A takıma çıktığım ve oynadığım ilk hazırlık maçından sonra yaptığım konuşmada da söylemiştim; taraftar, basın, yönetici, futbolcudan oluşan bu zincirin halkalarını bozmadığımız zaman sırtımız yere gelmez diye. İlla ki sıkıntılı dönemler yaşadık, yaşayacağız da. Ama birlikte olduğumuz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Taraftarlarımızla birlikte bize destek veren herkesle beraber yine sorunların sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Konyaspor olarak yine kendimizden emin adımlarla yolumuzda ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

DHA