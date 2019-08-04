Selim Ay: A Milli Takım forması giymek istiyorum

Yeşil-Beyazlılar’ın tecrübeli savunmacısı Selim Ay, yeni sezon öncesinde FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu.

Konyaspor’un artık kendisi için bir aile olduğunu belirten 27 yaşındaki futbolcu, “A takımdaki 10. yılım. Konya forması altında en dibi de en başarılı günleri de gördüm. Transfer yasağı yediğimiz, alt ligde olduğumuz sezondan, UEFA Kupası’nda oynayan, Süper Kupa ve Türkiye Kupası’nı kazanan takımlarda vardım. Yeni sezonda da hedefimiz Avrupa. Maç maç bakarak devam edeceğiz. Ligde ve kupada da mantıklı ilerleyeceğiz. Tekrardan o özlenen Konyaspor’u taraftarımıza izletmek istiyoruz” dedi.

‘4 büyükler istedi’

Daha önce 4 büyük takımdan da teklif aldığını dile getiren Selim Ay, “Hiçbir zaman pes etmedim, hayallerimden vazgeçmedim. Formayı kaptırsam da daha fazla çalışarak yeniden 11’e girdim. Kariyerimde de 4 büyüklerden teklifler aldım. Ancak kulübümle anlaşamadılar. Ben onlara her zaman kulübüme para kazandırmadan gitmek istemediğimi söyledim. Arka planda da iş yapmadım. Başkanlarımızla da hep istişare içinde kaldım. Sonuçta 17 yaşında ailemden ayrılıp, buraya geldim. Onlar kucak açtı bana. Nasip olmadı diyelim” ifadelerini kullandı.