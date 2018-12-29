Seleznyov ve Demba Ba haber bekliyor

Cim Bom’un forvet gündemi oldukça yoğun. Alan’la her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, ilk olarak Brezilyalı forveti transfer etmek istiyor. Sambacı’nın yanında tecrübeli bir santrforu da kadrosuna katmaya hazırlanan Cim Bom, bir süre önce hem Seleznov’la hem de Demba Ba ile mutabakat sağladı. Ancak bu ikinci takviye şimdilik bekletiliyor. Bunun sebebi ise sürpriz bir şekilde ortaya çıkan Falcao flörtü. Galatasaray Yönetimi, eğer Kolombiyalı golcünün transferinde olumlu gelişme kaydedemezse, Demba Ba ve Seleznov ikilisinden biri büyük ihtimalle Florya’nın yolunu tutacak.

Kaderleri Eren’e bağlı!

Eğer Alan ile Falcao gelirse, yedekte bekletilen iki santrfordan birinin alınıp alınmayacağı ise Eren Derdiyok’un takımda kalıp kalmamasına bağlı olacak.