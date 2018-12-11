Akhisarspor’da kadro dışı kalan ve adı birçok takımla anılmaya başlayan Yevhen Seleznov’un en ciddi talibi Bursaspor... Sakho’dan sakatlığı nedeniyle haftalardır faydalanamayan Yeşil- Beyazlılar’ın şimdiden golcü arayışına başladı.

Samet Aybaba’nın yönetime verdiği listedeki ilk adayın ise Akhisarspor’un Ukraynalı golcüsü olduğu öğrenildi. Stancu’nun da sözleşmesini feshetmesiyle birlikte elde tek forveti kiralık Umut Nayir kalan Timsah’ta, Seleznov’un menaceriyle görüşmelerin başladığı bildirildi.

Her fırsatta gönlündeki takımın Galatasaray olduğunu açıklayan Seleznov’un Sarı-Kırmızılı takımla ilgili bir gelişme olmaması durumunda kariyerine Bursa’da devam etmeye sıcak olduğu gelen haberler arasında.

Lato görüşme odasına

Bu arada Bursaspor’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncularla da görüşmeler başlıyor. Yeşil- Beyazlı yönetim bu kapsamda ilk olarak takımın Rumen yıldızı Latovlevici ile masaya oturmayı planlıyor. Başarılı oyuncuyla ekstra bir sezonluk daha kontrat yapılması öngörülüyor.