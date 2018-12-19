Seleznov Galatasaray'a imza atmaya hazır

Aslan’ın hücum hattındaki bir diğer takviyesi Seleznov olacak. 1.5 yıllık anlaşma sağlanan 33 yaşındaki golcü imzaya hazır.

19 Aralık 2018, Çarşamba 06:07
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Seleznov Galatasaray'a imza atmaya hazır

Brezilyalı forvet Alan Carvalho için geri sayıma geçen Galatasaray’ın bir diğer takviyesi Seleznov olacak.

Akhisar’ın 33 yaşındaki santrforuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına anlaşan Sarı- Kırmızılılar, bonservis ödemeden bu transferi bitirmeye hazırlanıyor.

Ukraynalı santrforun da imzaya hazır olduğu ve Galatasaray cephesinden haber beklediği belirtiliyor. Aslan’ın hocası Fatih Terim’in, Seleznov’u joker olarak düşündüğü, ancak 4-4-2’ye dönülmesi durumunda, ileri uçta Eren’le birlikte oynatabileceği ifade ediliyor

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