Brezilyalı forvet Alan Carvalho için geri sayıma geçen Galatasaray’ın bir diğer takviyesi Seleznov olacak.

Akhisar’ın 33 yaşındaki santrforuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına anlaşan Sarı- Kırmızılılar, bonservis ödemeden bu transferi bitirmeye hazırlanıyor.

Ukraynalı santrforun da imzaya hazır olduğu ve Galatasaray cephesinden haber beklediği belirtiliyor. Aslan’ın hocası Fatih Terim’in, Seleznov’u joker olarak düşündüğü, ancak 4-4-2’ye dönülmesi durumunda, ileri uçta Eren’le birlikte oynatabileceği ifade ediliyor