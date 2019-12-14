Selenyum Nedir?

1817 yılında keşfedilen Selenyum, vücudun strese ve hastalıklara karşı direnç göstermesinde yardımcı olan bir mineral türüdür. Virüsler ve bakterilerle mücadele eden bu mineral, vücudun kansere yakalanmaması için de önemli bazı görevler görür. Selenyum mineralinin insan vücudunda olmaması veya az olması halinde, bağışıklık sistemi dışarıdan gelen tüm yabancı maddelere açık hale gelir. Oldukça önemli olan bu mineral, çoğu insanda yeterli seviyede bulunmaz.

Ancak selenyum içeren besinlere yönelmek, kişinin bu ihtiyacını karşılayabilmesine yardımcı olur. Selenyum bulunan besinler nelerdir, hangilerinden daha çok bulunur gibi soruların cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Selenyum Hangi Besinlerde Bulunur?

Selenyum eksikliği, insan vücudunun çeşitli fonksiyonlarının çalışmaması anlamına gelir. Bu nedenle mutlaka eksikliğinin oluşmaması için selenyum içerikli besinler tüketilmelidir. Peki ama selenyum hangi besinlerde bulunur? Selenyum içeren besin sayısı oldukça fazla olsa da burada tüketebileceğiniz, kolayca bulabileceğini besinlere göz atacağız. İşte o besinler;

Yumurta: Bir orta boy yumurtanın içerisinde 46 mcg selenyum bulunur. Tüketimi aksatılmamalıdır.

Brezilya Cevizi: Bir avuç brezilya cevizinin içinde 607 mcg selenyum bulunur. Bu oran oldukça yüksektir. Selenyum eksikliği olan kişilere uzman doktorlar tarafından sık sık önerilir.

Kuzu Ciğeri: 85 gram kuzu ciğerinin içerisinde yaklaşık 100 mcg selenyum bulunur.

Ayçiçeği Çekirdeği: Bir avuç ayçiçeği çekirdeğinin içerisinde 105 mcg selenyum bulunur. Özellikle selenyum eksikliği olanlar, bir alışkanlık halinde tüketebilirler.

Tonbalığı: 3 oz içerisinde 64 selenyum bulunur.

Tavuk göğsü: 3 oz tavuk göğsünün içerisinde yaklaşık 33.2 mcg selenyum bulunur.

Hindi: 3 oz içerisinde 25 mcg selenyum bulunur.

Mantar. Bir avuç mantar 15 mcg selenyum içerir.

Yukarıda belirttiğimiz tüm besinler, selenyum eksikliğine ne iyi gelir sorusuna cevap olan besinlerdir. Bu eksikliği yaşayan kişilere, doktorlar tarafından bu tür ek besinler de sürekli önerilir.

Selenyum Eksikliğinde Neler Olur?

Bir insanda selenyumun eksikliği birçok hastalığa aynı anda yol açar. Çok önemli bir mineral olsa bile, dünya genelinde insanların önemli bir bölümünde, selenyum eksikliği bulunur. Peki bu eksiklik hangi hastalıklara veya nelere yol açar?

- AIDS hastalığı bulunan kişide selenyum eksikliği de bulunuyorsa, ölüm ihtimali artış gösterir.

- Mikrobik hastalıklara çok daha kolay bir şekilde yakalanılabilir.

- Kronik hepatit mikrobu karşısında yüksek ölüm oranı.

- Çok sık soğuk algınlığına yakalanma riski.

- Kolon, meme, akciğer, karaciğer, mide, deri kanserine yakalanma riskinin yükselmesi.

- Genital ve deri bölgelerinde tedavisi olmayan siğil çoğalmaları.

- Alerji durumlarında genel artışlar.

- Kalp hastalığı riskinin çoğalması.

- Bilinç, anlama gerilikleri, unutkanlık.

- Karaciğer hastalıklarının bütününde genel anlamda yaşanan artışlar,

- Bütün enfeksiyon hastalıklarına daha hızlı yakalanma riski,

- Herpes denilen virüse kalıcı olarak yakalanma riski.

- Yaşanan hastalıkların tamamında, dirençte eksiklikler yaşanma riskleri.

Selenyum eksikliğinde bu görülebilen sorunların tamamı yüksek riskli, ölümcüldür. Bu nedenle selenyum eksikliği kesinlikle yabana atılmamalıdır. Yukarıda belirttiğimiz besinler mutlaka düzenli olarak tüketilmelidir. Doktorun uygun görmesi halinde ek ilaç takviyesi yapılabilir. Fakat hem ilaçları hem de diğer ek tedaviler, ancak doktor tarafından önerilebilir.