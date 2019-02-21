Selen Gündüz: 'Türkiye gururlandı'

Altın madalya kazandığı 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda kürsüde gösterdiği bayrak hassasiyetiyle takdir toplayan milli tekvandocu Selen Gündüz şampiyonluk hikayesini ve yaşananları anlattı...

3 yıldır tekvando yapan 14 yaşındaki Gündüz, “2. olan İranlı sporcunun bayrağı çok büyük olduğu için toplu fotoğraf alırken önümü biraz kapandı. Ben de, ‘Şampiyon olan benim. Bu benim hakkım, benim bayrağım önde durmalı, diyerek bayrağı iyi bir hareketle öne aldım. Türk bayrağını öne çıkardığım için gururlu ve mutluyum. Bu sayede Türkiye gururlandı.” ifadelerini kullandı.

Geleceğin olimpiyat şampiyonu adayı

Antrenör Çağrı Kızıl, sporcusuyla ilgili ise şunları söyledi: “Selen için geleceğin olimpiyat şampiyonu diyebiliriz. Hedeflerimiz bu yönde. Selen, şu anda kendi yaş grubunun en başarılı sporcularından biri.”