Selde kaybolan Eray için maça pankartla çıktılar

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel felaketinde kaybolan amatör futbolcu Çelebi'yi Karabük’teki arkadaşları unutmadı. Karabük Cengiz Ünal 1. Amatör Ligi B Grubu temsilcisi Bahçelievlersporlu oyuncular, ligin ikinci hafta karşılaşması olan Karabük Demirçelikspor maçına "Seni yaşatacak neler var neler Eray Çelebi" yazılı pankartla çıktı. Karabük Bahçelievlerspor, Karabük Demirçelikspor’u 3-1 mağlup etti.

Çelebi’nin Karabük Bahçelievlerspor’un çalıştırıcısı Furkan Gülçetiner’in çocukluk arkadaşı olduğu ve ilerleyen haftalarda daha büyük pankartların sahaya asılacağı öğrenildi.

İHA