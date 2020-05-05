Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve günümüzde TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'da görev yapan Selçuk Şahin, Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı ile sohbet gerçekleştirdi. Selçuk Şahin hem gündeme dair hem de kariyeri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"Eşim belki benden daha iyi futbol oynuyor"

Selçuk Şahin, "İzmir'de evimizde zaman geçiriyoruz. Eşim de futbolu seviyor, biraz hareketli. Dün de beni traş etti. Yetenekli bir eşim var. Birinin traş etmesi lazım, ben o konuda şanslıyım. Güzel şeyler ortaya çıkıyor. Takım arkadaşım gibi, antrenman yapabiliyoruz. Eşim belki benden daha iyi futbol oynuyor. Bayan futbolu maalesef ileride değil Türkiye'de ama baya yetenekli kendisi."

"Başarılı bir futbol kariyeri oldu"

"Benim adıma başarılı bir futbol kariyeri oldu. 39 yaş, normalde genç bir yaş ama futbol için yaşlı tabii. İşimi sevdiğim için kendime dikkat etmeye, olabildiğince kendimi zorlamaya çalışıyorum. Az önce 2003'teki 2-2 biten Brezilya maçını izledim. 17 yıl geçmiş. O dönemde yeni yeni genç futbolcu olarak Fenerbahçe'ye gelmeden İstanbulspor dönemimdi."

"Fenerbahçe'de de herkesin hayal edeceği şeyler başardım"

"Konfedarasyon Kupası'ndan sonra da Fenerbahçe'ye gelmiştim. Bir sürü şey yaşadığım bir kariyer. Şu anda da çok önemli bir camiada kaptanlık yaparak futbol kariyerimi sürdürüyorum. Keşke şu andaki kafa yapım 2003'te de olsaydı diyorum. Fenerbahçe'de de herkesin hayal edeceği şeyler başardım."

"Bursaspor, Süper Lig'e çıkacak"

"Bursaspor'da başarılı gidiyoruz. 3 puanımız silindi, o olmasa daha iyi bir yerdeydik. Maalesef önceki yönetim çok kötü yönetmiş. Bu tarz zorlukları göze alarak geldim. İnanıyoruz ki Bursaspor, Süper Lig'e çıkacak. Çıktıktan sonra da birkaç yıl içinde o eski güçlü Bursaspor'u oluşturma hedefindeyiz."

"Galatasaray'a attığım gol inanılmaz"

"2009-10 sezonunda Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı. Sonradan da izledim golü, oradan vurmak pek mantıklı gelmedi. O pozisyondan önce vurmamış pas vermiştim. Wederson vur dedi. Çok şükür ki tarihe geçen bir gol oldu. Ali Sami Yen'deki son derbi golü oldu. 36 metre mi neydi... Leo Franco'nun hatası da yok değil tabii. Hatalar da futbolun bir parçası. Bizim için de güzel bir an oldu."

"Futbolu, Bursaspor'da bırakmak isterim"

"Futbolu bırakma düşüncesi var tabii. Bir yıl daha oynamak, sonra da önüme bakmak istiyorum. Bursaspor'da bırakmak isterim."

"İnönü, Ali Sami Yen'den daha zordu"

" İnönü, Ali Sami Yen'den daha zordu. Taraftarlar sahaya çok yakındı, göz göze geliyorduk. Orada maç oynamaktan çok keyif alıyordum, futbol taraftarlarla güzel. İnönü'nün atmosferi çok güzeldi."