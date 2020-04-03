Silifkespor'da başladığı profesyonel kariyerinde sırasıyla Hatayspor, İstanbulspor, Fenerbahçe, FC Wil, Gençlerbirliği, Göztepe’de oynayan, bu sezon TFF 1.Lig'de Bursaspor forması giyen Selçuk Şahin, Hürriyet'ten İsmail Er'in sorularını yanıtladı.

İşte o röportajdan önemli açıklamalar:

Profesyonel futbola başlayalı 21 yıl olmuş... Neler hissediyorsun?

Hayat çok çabuk geçiyor, dün gibi hatırlıyorum ilk profesyonel oluşumu. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. 21 yıla çok fazla başarı ve unutulmaz anı sığdırdım.

Süper Lig mi, 1. Lig mi? Bir futbolcu açısından hangisi daha zor?

Süper Lig çok kaliteli oyunculardan kurulu... 1. Lig ise çok daha fazla mücadele isteyen bir lig. Kupa maçlarındaki sonuçlardan 1. Lig takımlarının Süper Lig takımlarının çoğunu elediğini gördük. Zor bir lig diyebilirim o nedenle.

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'Seri elbette bitecekti'

Fenerbahçe’nin 20 yıl aradan sonra Galatasaray’a Kadıköy’de yenilmesini nasıl değerlendiriyorsun? Sen Fenerbahçe’de oynadığın süreçte böyle bir şeyi hiç yaşamadın...

Evet ben 12 yılda hiç yenilgi görmedim ama sonuçta bir yerde bitecekti. Fenerbahçe yine aynı seriyi yapabilecek güçte bir takım.

Fenerbahçe’den sonra bir sürpriz yapıp İsviçre ekiplerinden FC Wil’e transfer oldun? Orada oynamak nasıl bir deneyimdi?

İlk yurt dışı deneyimimdi. Çok faklı bir kültürle karşılaştım ama her şey güzeldi.

39 yaşına gelmiş olmana rağmen hala çok fitsin... Bunun özel bir sebebi var mı?

Kendime iyi bakmaya çalışıyorum çünkü işimi çok seviyorum. Düzgün bir aile yapısı ve iş ahlakı sonucunda 39 yaşında bile bu işi hakkıyla yapabiliyorsunuz.

Futbola devam etmeyi düşünüyor musun?

Devam etmek istiyorum 1 sene daha ama şartlar nasıl oluşacak zaman gösterecek.

Futbolu bıraktıktan sonra ne yapmayı planlıyorsun? Teknik adamlık mı, idarecilik mi? Yoksa futbolla ilgisi olmayan bir iş mi?

Teknik adamlık yapma isteğim var. Kendimi geliştirecek kitaplar okuyorum. Futbolu çok seviyorum ve futboldan kopmam imkansız.

Kısa yanıtlar

Unutamadığın maç: Ali Sami Yen’de benim attığım golle G.Saray’ı 1-0 yendiğimiz maç.

En çok üzüldüğün maçlar: Şampiyonluğun kaçtığı Denizli ve Trabzon maçları.

En sevdiğin yemek: Kuru fasulye, pilav, kebap, tantuni.

Son okuduğun kitap: Saklı Seçilmişler

En beğendiğin müzisyen: Son dönemde Koray Avcı