Selçuk Öztürk: Amacımız Elazığspor'umuzu yaşatmak

Elazığspor eski başkanı Selçuk Öztürk, zor günler geçiren ve kapanmanın eşiğinde olan Elazığspor'a destek olacağını açıkladı.

16 Ocak 2019, Çarşamba 23:00
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Selçuk Öztürk: Amacımız Elazığspor'umuzu yaşatmak

Yönetimine kayyum atanan Elazığspor’a eski başkan Selçuk Öztürk'den destek geldi.

Kayyum başkanı Sebahattin Devecioğlu'na yardımcı olduğunu açıklayan Öztürk, "Yapılacak kongrede Elazığspor'a başkan veya yönetim kurmak gibi bir düşüncem yok. Sadece kayyum başkanımız Sebahattin Devecioğlu'na transfer yasağının açılması için yardımcı oluyorum. Anacımız Elazığspor'umuzu yaşatmak ve kümede kalması için elimizden geleni yapmaktır." diye konuştu.

Alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek Elmar Bjarnason ve Andreas Tatos’un yanı sıra Emre Öztürk, Fatih Serkan Kurtuluş, Kadir Bekmezci, Mehmet Yiğit, Soner Şahin, Orhan Şam, Ali Fırat Okur, Ahmet Aras, Adem Alkaşi ve Moussa Bagayoko sözleşmelerini tek taraflı feshederek kulüple yollarını ayırmıştı.

Öte yandan kayyum başkanı Sebahattin Devecioğlu'nun transfer yasağını kaldırabilmek için çabalarını sürdürdüğü bildirildi. Bordo-beyazlı kulübün şu ana kadar 38 dosyadan bir çocuğunun çözüme kavuşturulması için söz alındığı aktarıldı.  

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