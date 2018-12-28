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Selçuk İnan'ın eşi Cemre İnan da Maldivler'den fotoğraf paylaştı

Galatasaray'da Serdar Aziz'in ardından Selçuk İnan da Maldivler'e tatile gitti.

28 Aralık 2018, Cuma 13:56 Son Güncelleme:
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Selçuk İnan'ın eşi Cemre İnan da Maldivler'den fotoğraf paylaştı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ın Sivasspor'la oynadığı ve 4-2 kazandığı mücadele öncesinde mide bulantısı şikayetiyle karşılaşmada oynamayan ve hemen ardından Maldivler'e giden Serdar Aziz kulübün ve taraftarların tepkisini çekmişti.

Eşi paylaşım yaptı

Galatasaraylı taraftarlar Serdar Aziz'in Maldivler'de olduğunu eşinin Instagram'da yaptığı paylaşımdan öğrenmişti. Takımın bir başka futbolcusu olan Selçuk İnan'ın eşi Cemre İnan da yine Maldivler'den, hatta Serdar Aziz ve eşinin kaldığı otelden paylaşım yaptı. Böylece Selçuk İnan'ın da devre arası tatil dönemini ünlü tatil coğrafyasında geçirdiği öğrenilmiş oldu.

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