Mutlu ve gururlu hissettiğini ifade eden Selçuk İnan, "Öncelikle bana bu fırsatı veren Sayın Turgay Ciner'e teşekkürlerimi sunuyorum. Hedeflediğim, inandığım ne varsa şu anda gerçekleşiyor. İlk teknik direktörlük deneyimim olacak. Hedefimize, oyuncularımızla, ekibimizle ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ZAMAN İNANMADIĞIM BİR ŞEYİN PEŞİNDEN GİTMEDİM"

Kasımpaşa'da teknik direktör olma kararını vermesinin çok zor olmadığını söyleyen Selçuk İnan, "Ben kariyerimde hiçbir zaman inanmadığım bir şeyin peşinden gitmedim. Serkan ağabeyle çok konuştum, sohbet ettim. Kasımpaşa'da olmak benim için bir şans. Futbola ne kadar önem verdiklerini, ülke futbolunu ne kadar önemsediklerini gördükten sonra karar vermek kolay oldu. Karar vermekten ziyade bir fırsat oldu" diye konuştu.

Serkan Reçber ile ikili ilişkilerinin iyi olduğunu belirten İnan, "Ben kendisine Serkan ağabey diyorum. Bizim ülkemizde ağabey lafı saygıdandır. Biz gerektiğinde ağabey, gerektiğinde bey olmasını biliriz" şeklinde konuştu.

"FATİH HOCAYA TEŞEKKÜR BORÇLUYUM"

Süper Lig ve Avrupa'da önemli ilişkileri olduğuna dikkat çeken Selçuk İnan, "Yaklaşık 1 yıl önce Galatasaray 'dan ayrıldım. Buradan Fatih hocaya teşekkür borçluyum. Bu mesleği yapmak zaten istiyordum. Ancak beni cesaretlendiren, teşvik eden Fatih hocam oldu. 1 senedir bütün hocalarla iletişim halindeydim. Oyuncu hoca ilişkisinden çok sosyal hayatta ilişkilerim oldu. Yurt dışında da önemli ilişkilerim var. Oyun anlayışım, prensibim her zaman vardı. Çok fazla düşünür, çok fazla kafa yorardım. Bunların hepsini karışım yapıp, bana uyanları aklımda saklıyorum. Onların da bana yararlı olacağını düşünüyorum" dedi.

"BURAYA HAKİMİM, KİMDEN NE ALACAĞIMI İYİ BİLİYORUM"

Kasımpaşa'daki futbol grubuna hakim olduğunu, takımdan nasıl fayda sağlayacağını bildiğini belirten Selçuk İnan, "6 ve 8 numaranın her zaman önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak günümüzde mevkilerin çok önemi kalmadı. Her mevkide lider oyuncuya ihtiyaç var. Buradaki bütün futbolculara hakimim. Onlardan ne alacağımı iyi biliyorum. Bütün mevkiler benim için önemli. Hepsine farklı görev yüklemeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İYİ ANLAMDA KISKANDIĞIM TEK İSİM FATİH TERİM"

Futbolun devamlı olarak değiştiğini, bunun için idol olarak gördüğü teknik adam için isim vermediğini söyleyen genç teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"İdol olarak isim vermek istemem. Futbol hiçbir zaman durmuyor. 3 sene önce çok beğendiğim bir hocayı şu anda beğenmeyebiliyorsun. Örnek aldığım başarılarını iyi anlamda kıskandığım tek isim; Fatih Terim. Çok önemli maçlara çıktım. Yeni nesil teknik direktör konusu bütün dünyada revaçta. Önceki teknik adamlarımız bizden geride kaldı diyemeyiz. Biz onlardan feyz alıyoruz. Nesil değişiyor. Yenilikler çabuk değişiyor. Oyuncularla iletişim kurmakta yeni neslin avantajı olabilir."

"GÜZEL BİR EKİP OLUŞTURDUK"

Kasımpaşa'da görev yapacağı ekibi de tanıtan Selçuk İnan, "Önemli bir ekip var. Uzun yıllardır futbol konuştuğum isimlerden oluştu. Burada kurumsal bir yapı var. Hali hazırda çalışan hocalarla tanıştığımda böylesine önemli projelerin olması, futbola yatırım yapılması beni şaşırttı. Böyle bir karışım yaptım. İstekli bir ekip oluşturduk. Güzel bir ekip oluşturduk. Hepsi kendi dalında başarılı isimler" diye konuştu.

SERKAN REÇBER: SELÇUK HOCA ÖNEMLİ BİR KARİYERE SAHİP

Selçuk İnan'ın önemli bir kariyere sahip olduğunu ifade eden Kasımpaşa CEO'su Serken Reçber, "Şenol Can hocamızla yollarımızı ayırdıktan sonra hoca arayışına girdik. Prensiplerimiz doğrultusunda görüşmeler gerçekleştirdik. Selçuk hocayla yaptığımız görüşmeler neticesinde felsefesinin bize uygun olduğunu, hocanın oynatmak istediği oyunun bizim oyuncularımıza uygun olduğuna karar verdik. Hocanın önemli bir kariyeri var. Uzun süre hem milli takımda hem de kendi takımında kaptanlık yaptı. Tüm dünyada takdir gören bir isim. Bunların hepsi karar vermemizi kolaylaştırdı. Son 2 senede önemli bir hocanın yanında yardımcılık yaptı. Aynı dili konuşabildiğimize karar verdik. Ben futbolcuların, futbolu bıraktıktan sonra bir planı olması gerektiğini düşünenlerdenim. Hocanın planı, hedefi, idealleri var. Çok mutlu ve heyecanlı bir şekilde sizlerle birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

DHA