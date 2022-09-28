Selçuk İnan: Oliveira benden iyi olabilir

Galatasaray formasıyla neredeyse kaldırmadık kupa bırakmayan, son döneminde Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, hem antrenörlük kariyeriyle ilgili planlarını anlattı hem de Sarı-Kırmızılı ekipteki son durumu değerlendirdi. Bir gün Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini vurgulayan İnan, "Öyle bir hayalim, hedefim tabii ki var. Çünkü kendi camiam. Orada Selçuk İnan oldum, orada kaptanlık yaptım. Böyle bir hedefim tabii ki var. Ne zaman oraya hazır olurum, bunu söylemek kolay değil. Ama bildiğim bir şey var, inşallah bir gün orada olacağım" dedi.

'Homurdanmalar başlayınca...'

Okan Buruk'un Galatasaray'da başarılı olup olamayacağını yorumlayan Selçuk İnan, "Başaracağını düşünüyorum çünkü camiayı biliyor, tecrübesi de var. Gönlümden de başarılı olmasını istiyorum. Başarı önemli bir kıstas. Maç kazanamadığınızda homurdanmalar başladığında, çok sağlıklı düşünemiyorsunuz. Son dakikada gelen goller çok önemli. En azından yapmak istediği şeyleri, daha kısa zamanda yaptırabilir" ifadelerini kullandı.

'Eski arkadaşlarla değil'

Selçuk hoca, kendi teknik ekibini eski takım arkadaşlarından kurmadığını belirterek, "Daha tecrübeli, bir araya gelmesi kolay olmayan bir ekip oldu. Güzel bir ekip olduk. A lisansımı da aldım. Pro lisansı bekliyoruz. Ekipte isim vermeyeyim ancak yabancı bir hoca da var" dedi. İnan, yeni transfer Sergio Oliveira'nın oyun stiliyle kendisine benzetilmesini ise "Önemli bir oyuncu. Benim gibi oyuncularla kıyaslamak çok doğru değil. Belki benden daha iyi oyuncu da olabilir. Henüz yeni geldi, inşallah başarılı olur" sözleriyle yorumladı.



