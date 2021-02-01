Selçuk İnan Türk futbolunun yetiştirmiş olduğu en büyük futbolculardan bir tanesidir. Gerek milli takımda gerekse de oynamış olduğu takımlarda göstermiş olduğu ve atmış olduğu gollerle adından sıkça söz ettirmiştir. Selçuk İnan özellikle Trabzonspor ve Galatasaray kariyeri ile bilinmektedir. Selçuk İnan sosyal medyada en çok takip edilen futbolcular arasındadır. Selçuk İnan Türk futbolunda ki en etkili orta saha oyuncularından olarak bilinir. Galatasaray ve Trabzonspor kariyerleri kariyerinin zirve noktasındadır. Selçuk İnan orta saha pozisyonunda forma giyen bir futbolcudur. Kariyerinde uzun süredir oynamış olduğu Galatasaray'da bırakmıştır.

Selçuk İnan nereli?

Selçuk İnan Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen Hataylıdır.

Selçuk İnan kaç yaşında?

Selçuk İnan 10 Şubat 1985 doğumludur. 35 yaşındadır.

Selçuk İnan hangi takımlarda oynadı?

Selçuk İnan kariyerinde pek çok takımda oynamıştır. İlk olarak alt yapı kariyeri ile başlarsak alt yapı kariyeri şu şekildedir;

- Karaağaçspor (1999 - 2000)

- Çanakkale Dardanel (2000 - 2002)

Selçuk İnan'ın profesyonel futbol kariyeri ise şu şekildedir;

- Çanakkale Dardanelspor (2002 - 2006)

- Manisaspor (2006 - 2008)

- Trabzonspor (2008 - 2011)

- Galatasaray (2011 - 2020)

Selçuk İnan'ın hayatı

Selçuk İnan Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya gelmiştir. Bakkal bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Selçuk, hayatının ilk yıllarında babasının yanında çıraklık yapmıştır. Babası ise Selçuk'un bakkalcı olmasını istiyordu. Bakkal'ı büyütüp, oğlunu bakkalının başına geçirmek istiyordu. Fakat Selçuk hiçbir zaman bakkallık mesleğini benimsemedi. Bakkalda çıraklık yaparken dahi top oynuyordu ve sürekli olarak antrenman yapıyordu. 10 yaşında ise futbola olan merakından dolayı Karaağaçspor'un seçmelerine katılmıştır.

Karaağaçspor'un alt yapısı ile futbol hayatına başlamıştır. Yaklaşık olarak 1 yıl Karaağaçspor'un altyapısında futbola devam ettikten sonra Çanakkale Dardanelspor'un alt yapı seçmelerine katılmıştır. Burada Selçuk İnan'ın futbolu beğenilmiş ve alt yapıya dahil edilmiştir. 2000 yılında Çanakkale Dardanelsporun alt yapısında kariyerine başlayan Selçuk İnan, yaklaşık olarak 2 yıl boyunca Çanakkale dardanelsporun alt yapısında forma giymiştir.

Selçuk İnan profesyonel kariyerine yine Çanakkale Dardanelspor da başlamıştır. Çanakkale Dardanelspor da 2002 yılında 4 senelik bir anlaşmaya imza atmıştır. 2006 yılına kadar Çanakkale Dardanelspor a takımında profesyonel kariyerine devam etmiştir. 2006 yılında sözleşmesi bittikten sonra Manisaspor ile anlaşmıştır. Manisaspor ile yaklaşık olarak 2 yıl boyunca oynamıştır. Selçuk İnan burada Trabzonspor yetkilileri tarafından yakinen takip edilmiştir. Manisaspor ile sözleşmesi bittikten sonra hemen Trabzonspor ile sözleşme imzalamıştır. Selçuk İnan, Trabzonspor da başarılı bir kariyer geçirmiştir. Trabzonspor'da toplam 93 karşılaşmaya çıkan Selçuk İnan, bu karşılaşmalarda toplam 7 gol kaydetmiştir.

Trabzonspor ile sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray ile anlaşmıştır. Galatasaray'da kaptanlığa kadar yükselen Selçuk İnan kariyerinin zirve noktasını Galatasaray'da yaşamıştır. Galatasaray'da şampiyonlar liginde oynama fırsatı bulmuştur. Ayrıca şampiyonlar liginde gol atmayı da başarmıştır. Selçuk İnan Galatasaray'da toplam 246 karşılaşmada forma giymiştir. Bu maçlarda ise toplam 45 gol kaydetmiştir.

Selçuk İnan'ın Milli Takım kariyeri

Milli takım kariyerine 2001 yılında başlamıştır. Türkiye milli takımının u16 takımında forma giymiştir. Daha sonra sırası ile U17, U18, U19, U20 ve U21 takımlarında forma giymiştir. Selçuk İnan a milli takıma 2007 yılında ilk kez forma giymiştir. 2007 yılından 2018 yılına kadar milli takım formasını giyen Selçuk İnan toplamda 8 gol atmıştır.