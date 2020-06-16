Selçuk İnan Muslera'yı ziyaret etti

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Çaykur Rizespor maçında sakatlandıktan sonra başarılı bir operasyon geçiren Fernando Muslera’yı hastanede ziyaret etti.

16 Haziran 2020, Salı 19:03 Son Güncelleme:
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Selçuk İnan Muslera'yı ziyaret etti

Hastane çıkışı medya mensuplarının sorularına yanıt veren Selçuk, “Muslera’nın morali çok yüksekti. Tekrar geçmiş olsun diyorum. İnşallah en kısa sürede daha güçlü dönecektir. Kendisi çok güçlü bir karakter ve iyi bir insan. İlgiden dolayı çok mutluydu. Takımımız adına zorlu bir süreçten geçiyoruz. Üzücü bir maçtı; ama futbolda bunlar da var. İnşallah Muslera daha güçlü dönecek” diye konuştu.

Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerinin devam ettiğini vurgulayan Selçuk İnan, “Biraz hayal kırıklığı oldu maçta. Hakkımızın da yendiğini düşünüyoruz. Ama asıl üzücü olan 2 oyuncumuzu kaybetmek. Sağlık her şeyden önemlidir. Maç geçti gitti ama hedef devam ediyor. Pes etmiş değiliz. Bugün Muslera'yı mutlu gördüğümüz için bizim de morallerimiz yerine geldi” ifadelerini kullandı.

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