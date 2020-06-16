Hastane çıkışı medya mensuplarının sorularına yanıt veren Selçuk, “Muslera’nın morali çok yüksekti. Tekrar geçmiş olsun diyorum. İnşallah en kısa sürede daha güçlü dönecektir. Kendisi çok güçlü bir karakter ve iyi bir insan. İlgiden dolayı çok mutluydu. Takımımız adına zorlu bir süreçten geçiyoruz. Üzücü bir maçtı; ama futbolda bunlar da var. İnşallah Muslera daha güçlü dönecek” diye konuştu.

Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerinin devam ettiğini vurgulayan Selçuk İnan, “Biraz hayal kırıklığı oldu maçta. Hakkımızın da yendiğini düşünüyoruz. Ama asıl üzücü olan 2 oyuncumuzu kaybetmek. Sağlık her şeyden önemlidir. Maç geçti gitti ama hedef devam ediyor. Pes etmiş değiliz. Bugün Muslera'yı mutlu gördüğümüz için bizim de morallerimiz yerine geldi” ifadelerini kullandı.