Selçuk İnan: Muslera asla yapmaz!

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan, Tuzlaspor maçından sonra çıkan olaylar hakkında konuştu, Fernando Muslera'ya destek verdi.

Kaptan Selçuk, asla saha dışı olaylarla gündeme gelmediklerini belirterek, “Çok da sevmediğimiz bir şey. Ben hele hiç ilgilenmem. Muslera kimseyi gaza getirecek, kimseye hakaret edecek biri değil, asla yapmaz. Bunlar konuşulmaya değmez bile, bunları geçelim. Ülke futbolu adına ne yapabiliriz, nasıl ileri götürebiliriz, onları konuşalım. Hocaları Paris’i yensinler, ne bileyim, onları söylemiş. Bunlar gereksiz şeyler. Biz burada futbol oynuyoruz, intikam falan, gereksiz” diye konuştu.

Bu haberi de okudular Fernando Muslera'dan son dakika açıklaması