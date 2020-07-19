9 sezondur forma giydiği sarı kırmızılı kulüpte 5’i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 14 kupa kaldıran Selçuk İnan, aktif futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı. Selçuk İnan'ın önümüzdeki sene Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ekibine katılması bekleniyor. Galatasaray taraftarı, Sarı Kırmızılı ekipte sayısız başarıya imza atan Selçuk'un kariyerini google üzerinden araştırmaya başladı.

Selçuk İnan kaç yaşında? Selçuk İnan kimdir, nereli?

10 yaşında iken Karaağaç Belediyespor’un altyapısına girdi. 14 yaşında iken Çanakkale Dardanelspor altyapısına alındı. 2,5 sezon PAF takımda oynadıktan sonra takımın başına Metin Tekin‘in geçmesiyle 2002 yılının Kasım ayında A takıma yükseldi. 10 yaşında iken Karaağaç Belediyespor’un altyapısına girdi. 14 yaşında iken Çanakkale Dardanelspor altyapısına alındı. 2,5 sezon PAF takımda oynadıktan sonra takımın başına Metin Tekin‘in geçmesiyle 2002 yılının Kasım ayında A takıma yükseldi.9 Ocak 2006 tarihinde Manisaspor‘a transfer oldu. 2007-2008 sezonunda gösterdiği performansla büyük kulüplerin transfer listesine girdi. 31 Mayıs 2008 tarihinde 2 milyon euro bonservis bedeli ile eski teknik direktörü Ersun Yanal‘ın başında olduğu Trabzonspor‘la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

1 Temmuz 2011 tarihinde 8,5 milyon bedelle bonservissiz Galatasaray‘a geçti. 2014-2015 sezonu başında ise Selçuk İnan, Galatasaray ile 2019 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Selçuk İnan, 16 Haziran 2015 tarihinde Cemre Kardeş ile evlendi.

Milli takıma ilk kez Şubat 2007‘de Gürcistan ile oynanan maçta çağrılmasına rağmen sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Selçuk, milli takımının formasını ilk kez 13 Ekim 2007‘de Moldova ile oynanılan hazırlık maçında giydi.

2011 yılında Türkiye Milli takım direktörü Guus Hiddink tarafından milli takıma çağırılan Selçuk neredeyse tüm maçlarda ilk 11 başladı ve birçok asist yaptı. Selçuk İnan, Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü Gürcistan’a 24 Mayıs 2012 tarihinde Penaltı’dan attı.