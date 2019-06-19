Selçuk İnan imzaya hazır

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren kaptan Selçuk İnan, yönetimin kendisine sunacağı teklifi de hiç düşünmeden kabul etmeye hazır olduğu öğrenildi.

19 Haziran 2019, Çarşamba 06:01
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Selçuk İnan imzaya hazır

Uzun yıllardır Galatasaray’a hizmet eden ve bu camiada sayısız kupa kazanan kaptan Selçuk İnan’ın sözleşmesi, sezon sonunda bitmişti. Teknik direktör Fatih Terim’in, takımın en tecrübeli oyuncularının başında gelen Selçuk’un en az bir sezon daha kalmasını istediği bildirildi.

34 yaşındaki orta saha oyuncusunun, yönetimin kendisine sunacağı teklifi de hiç düşünmeden kabul etmeye hazır olduğu ve futbolu da Cim Bom’da bırakmayı kafasına koyduğu konuşuluyor.

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