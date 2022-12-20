Selçuk İnan iki yıldızı istedi! Transfer dönemini bekliyor

Kasımpaşa, ligde aldığı kötü sonuçların ardından Selçuk İnan'ı takımın başına getirmişti. Ara transfer döneminde takımı güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlayan genç teknik adam, Galatasaray ve Trabzonsporlu futbolcuları gözüne kestirdi. İşte detaylar...









"FATİH HOCAYA TEŞEKKÜR BORÇLUYUM"

Süper Lig ve Avrupa'da önemli ilişkileri olduğuna dikkat çeken Selçuk İnan, "Yaklaşık 1 yıl önce Galatasaray 'dan ayrıldım. Buradan Fatih hocaya teşekkür borçluyum. Bu mesleği yapmak zaten istiyordum. Ancak beni cesaretlendiren, teşvik eden Fatih hocam oldu. 1 senedir bütün hocalarla iletişim halindeydim. Oyuncu hoca ilişkisinden çok sosyal hayatta ilişkilerim oldu. Yurt dışında da önemli ilişkilerim var. Oyun anlayışım, prensibim her zaman vardı. Çok fazla düşünür, çok fazla kafa yorardım. Bunların hepsini karışım yapıp, bana uyanları aklımda saklıyorum. Onların da bana yararlı olacağını düşünüyorum" dedi.

"BURAYA HAKİMİM, KİMDEN NE ALACAĞIMI İYİ BİLİYORUM"

Kasımpaşa'daki futbol grubuna hakim olduğunu, takımdan nasıl fayda sağlayacağını bildiğini belirten Selçuk İnan, "6 ve 8 numaranın her zaman önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak günümüzde mevkilerin çok önemi kalmadı. Her mevkide lider oyuncuya ihtiyaç var. Buradaki bütün futbolculara hakimim. Onlardan ne alacağımı iyi biliyorum. Bütün mevkiler benim için önemli. Hepsine farklı görev yüklemeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.









İLK TRANSFERİNİ YAPTI

Şenol Can ile yollarını ayırmasının ardından takımı Selçuk İnan'a emanet eden Kasımpaşa, ilk transferini yaptı. İstanbul ekibi, eski oyuncusu ile anlaşma sağladı. Alt sıralardan uzaklaşmak için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Lacivert Beyazlılar, ilk transferini yaptı. Paşa, daha önce kiralık olarak takımın formasını giyen hücum oyuncusu Armin Hodzic'le anlaşmaya vardı. Serbest durumda bulunan başarılı oyuncu, devre arasına kadar takımla çalışacak ve transfer dönemi açıldığında resmen Kasımpaşa'nın futbolcusu olacak.

TRABZONSPOR'LA BERABERE KALDI

Antalya kampını tamamlayan Trabzonspor , hazırlık maçında Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Kocaeli Stadı'nda oynana 90 dakika, Umut Bozok ve Florent Hadergjonaj'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

RAPOR VERDİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transferde düğmeye bastı. Teknik direktör Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda transfer listesini şekillendiren Paşa, Galatasaray ve Trabzonspor'dan sürpriz isimlerle temas sağladı.

LİSTEDE İKİ YILDIZ

İstanbul temsilcisi, ligin ikinci yarısında Galatasaray''ın kadro planlamasında yer almayan Patrick van Aanholt ve Trabzonspor'da forma giyen eski futbolcusu Yusuf Erdoğan'ı transfer listesine ekledi.

İKİNCİ DÖNEMİ OLACAK

Kariyerinde Araklıspor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Bursaspor ve Kasımpaşa takımları bulunan Yusuf Erdoğan, 2019-2022 yılları arasında İstanbul temsilcisinde forma giydi, 30 yaşındaki futbolcu 72 maçta 16 kez rakip fileleri havalandırdı. Fırtına'da 2. dönemini geçiren Yusuf Erdoğan, bu sezon 5 karşılaşmada forma şansı buldu. Tecrübeli futbolcu skora katkı sağlayamadı.

İSTANBUL'DAN AYRILMAK İSTEMİYOR

Galatasaray'da yıllık 1.9 milyon Euro kazanan Patrick van Aanholt, İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Aslan'da gidecekler listesinde ilk sırada yer alan 32 yaşındaki Hollandalı sol bek, ayrılmazsa TFF'ye bildirilen kadroda yer almayacak. Galatasaray'ın 2021-2022 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Patrick van Aanholt, bu sezon Sarı-Kırmızılı takımda 9 karşılamada oynadı ve 2 gol pası hazırladı.

Kasımpaşa'nın ligdeki durumu

Spor Toto Süper Lig'de 13 karşılaşmaya çıkan Kasımpaşa, bu müsabakaların 4'ünü kazandı. 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Kasımpaşa, topladığı 15 puan ile ligin 13. sırasında yer aldı. (Ajansspor)





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