Selçuk İnan: Fatih Terim bir okul

Lig bitimiyle futbolu bırakan Selçuk İnan, TFF tarafından düzenlenen UEFA B-A Birleşik Kurs’ta antrenörlük eğitimine devam ediyor. Antalya’da UEFA’nın özel izniyle gerçekleşen programda soruları yanıtlayan Selçuk, “Futbolculukla antrenörlük çok farklı. Ancak işin içine girince bunu anlayabiliyorsunuz. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Belli bir kritere sahip olmanız gerekiyor buraya gelebilmeniz için. Uzun süre Süper Lig’de oynamak gibi. Bunun üç etabı olacak ve daha ilk etaptayız. İkinci ve üçüncü etabı da tamamlayınca belki de bir şeyleri öğrenmiş olacağız yavaş yavaş” ifadelerini kullandı. Fatih Terim’in ekibinde yer alacak olmasını da değerlendiren Selçuk, şunları kaydetti:

‘Bizim için kâr olacak’

“Burada bir şeyler öğreniyoruz ama tecrübe her şeyden önemli. Fatih Terim gibi bir hocayla çalışmak, bir şeyler öğrenmek belki de paha biçilemez. Ben hocaya da söylemiştim bunu; Fatih Terim bir okul. Biz de yavaş yavaş başlayacağız, ne öğrenebilirsek, ne kazanabilirsek bizim için fazlasıyla kâr olacak diye düşünüyorum.”

‘Benden sonra da 8 numara olacaktır’

Galatasaray’da 8 numaralı formayı 9 sene giydiğini hatırlatan Selçuk İnan, “Galatasaray’dan önce de Trabzonspor’da giydim. Artık soyadım gibi neredeyse. Başka anlamları da vardı benim için. İnşallah benden sonra da 8 numaralı formayı layıkıyla taşıyacak bir oyuncu olacaktır, buna inanıyorum. Zaten Galatasaray’a gelen her oyuncu formanın hakkını fazlasıyla vereceğini bilir” dedi.