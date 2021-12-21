Selçuk İnan: Alışık olduğumuz bir durum değil

Süper Lig 'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı ekipte mücadele öncesi Yardımcı Antrenör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

Selçuk İnan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu durum, aslında bizim çok da alışık olduğumuz bir durum değil. Bugün, önemli bir takıma karşı oynayacağız. Çıkışta olan bir takım. Zaafları üstüne çalıştık, biz de kendi eksikliklerimizi biliyoruz. Bu durumu düzeltmek için oyuncularla toplantı gerçekleştirdik. Umarım kazanan taraf oluruz."

"Bazen rotasyon yapıyoruz bazen böyle tercih ediyoruz. Oyuncuların hafta içindeki form durumları, fiziksel durumları, hepsini göz önüne aldığımızda bir karar veriyoruz. Bugün de böyle bir karar aldık ve inşallah meyvesini toplarız."





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