Galatasaray’la sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Selçuk İnan’ın takımda kalması kesinleşti. Fatih hoca, kaptanın 1 sezon daha oynamasını istedi.
Yıllık ücret konusunda görüşmeler sürüyor. 500 bin Euro’ya imza atılması bekleniyor.
Galatasaray’la sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Selçuk İnan’ın takımda kalması kesinleşti. Fatih hoca, kaptanın 1 sezon daha oynamasını istedi.
Yıllık ücret konusunda görüşmeler sürüyor. 500 bin Euro’ya imza atılması bekleniyor.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR