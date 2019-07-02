Selçuk İnan 1 yıl daha Galatasaray'da

Fatih Terim'in 1 sezon daha takımında görmek istediği Selçuk İnan'la 1 sezonluk kontrat yapılacak.

02 Temmuz 2019, Salı 06:01
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Selçuk İnan 1 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray’la sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Selçuk İnan’ın takımda kalması kesinleşti. Fatih hoca, kaptanın 1 sezon daha oynamasını istedi.

Yıllık ücret konusunda görüşmeler sürüyor. 500 bin Euro’ya imza atılması bekleniyor.

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