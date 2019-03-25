Selçuk Ernak: Net bir farkla kazandık

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında konuk ettiği Afyon Belediyespor’u 85-67 yenen Darüşşafaka Tekfen’in başantrenörü Selçuk Ernak, kenardan oyuna dahil olan oyuncularla galip geldiklerini söyledi.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ernak, gergin bir dönemden geçtiklerini belirtti.

Selçuk Ernak, son 9 günde 4. maçlarına çıktıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Gergin bir dönemden geçiyoruz. Maçın içindeki tereddütlerden de hissedilmiştir. Oyuncularımın kazanma isteği çok yüksek. Bu da gerginliği biraz körüklüyor. İniş çıkışlar da olsa kenardan gelen oyuncularımızla oyunu kontrol etmeyi bildik. Net bir farkla kazandık."