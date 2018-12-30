Selçuk Ernak: "İki takım arasında sertlik ve fiziksel olarak kalite farkı vardı"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe Beko'ya 91-61 mağlup olan Darüşşafaka Tekfen'in başantrenörü Selçuk Ernak, müsabakanın arzu ettikleri gibi geçmediğini dile getirdi.

30 Aralık 2018, Pazar 20:55
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Selçuk Ernak: 'İki takım arasında sertlik ve fiziksel olarak kalite farkı vardı'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe Beko'ya 91-61 mağlup olan Darüşşafaka Tekfen'in başantrenörü Selçuk Ernak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Fenerbahçe Beko’yu kutlayarak başlayan Ernak, "Karşılaşma arzu ettiğimiz gibi geçmedi. İki takım arasında sertlik ve fiziksel olarak kalite farkı vardı. Tüm müsabaka sadece rakibi kovalamakla geçti. Rakibimizin bu maçı Real Madrid maçı kadar ciddiye alması bizim için gurur verici ancak rakibimizle baş etmeyi de öğrenmemiz gerek bir şey." diye konuştu.

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