Selçuk Ernak: 'İhtiyacımız olan bir galibiyetti'

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde konuk ettiği Khimki Moskova'yı 91-85 mağlup eden Darüşşafaka Tekfen'in başantrenörü Selçuk Ernak, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ernak, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederek, "İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Türkiye Ligi’nde ve EuroLeague'de pozisyonumuzdan ve sakatlıklardan dolayı zorluklarla uğraşıyoruz. Bu galibiyet çok değerliydi." şeklinde konuştu.

Genç oyuncu Mert Akay’ın performansından övgüyle bahseden Ernak, "Benim için maçın çok önemli bir kısmı da genç oyun kurucumuz Mert Akay’ın performansıydı. Genel olarak hücumun akıcı olmasında kendisi katkı sağladı. Mert bizim 20’nin üzerinde asist yapmamıza sebep oldu. Bunun için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.