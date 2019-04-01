Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-64 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak, deplasmanda güçlü bir ekibe karşı iyi bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Mücadeleyi değerlendiren Ernak, "Deplasmanda iyi bir takıma karşı güzel bir galibiyet aldık. Burada kazanmak kolay değil. Play-off için hata yapma şansımız yok. Maç maç düşünüyoruz ve hepsini kazanmak istiyoruz. Kartal Özmızrak, Mert Akay ve Doğuş Özdemiroğlu’nun son dönemdeki performansları hücumumuzu ve savunmamızı kaliteli hale getirdi. Sezonun en yorucu yerinde oyuncularımın dinç kalması benim için çok önemliydi." şeklinde görüş belirtti.