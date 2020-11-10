Geçtiğimiz sezon Bursaspor’un sportif direktörlüğünü yapan,oluşturduğu altyapı organizasyonu ve profesyonel takıma kazandırdığı genç oyuncularla dikkat çeken 29 yaşındaki Selçuk Erdoğan’ın adı sezon başı Fenerbahçe’yle anılıyordu. Hürriyet'in haberine göre; Genç futbol insanı bundan sonra Kayserispor’un başarısı için mücadele edecek.

Emre Belözoğlu’nun yeni yapılanmada yanında görmek istediği ve teknik direktörlük planlarında da ekibine dahil etmek istediği isimler arasında yer alan Erdoğan’ı Trabzonspor’un eski teknik direktörü Eddie Newton’da teknik heyetinde görmek için görüşmeler yapmıştı.

Feda döneminde Beşiktaş’ta antrenörlüğe başlayıp, uzun yıllar Samet Aybaba ve Ünal Karaman gibi isimlerle Süper Lig’de çalışan Selçuk Erdoğan, Avrupa’nın en genç antrenörü unvanını elinde bulunduruyor.







