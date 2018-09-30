Selçuk Demirel: Kalplerini burada bırakıp gidiyorlar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen 9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’na katılan bin 800’ü aşkın sporcu, doğa harikası koyda kulaç atmanın keyfini yaşıyor.

Muğla Valiliğinin himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesince, Yalı Mahallesi’ndeki bir otelin sahilinde gerçekleştirilen şampiyonada renkli görüntüler yaşanıyor.

Etkinliğe katılan sporcular, dolunayda ve farklı kulvarlarda düzenlenen yarışmalarda kulaç atıyor.

Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzme Federasyonu olarak, göreve geldiklerinden bu yana lisanslı sporcu sayısını iki katına çıkardıklarını söyledi.

Şampiyonanın 9’uncusunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Demirel, "Bugüne kadar 12 bin sporcu kulaç attı. Bu azımsanmayacak bir rakam. Yüzme gibi altyapı gerektiren bir branşta böyle farklı disiplinlerde bu sayılara ulaşmak çok önemli." diye konuştu.

Türkiye’de yüzme sporunun çok özel bir branş olduğuna dikkati çeken Demirel, şampiyonada 9 ila 84 yaşındaki sporcuların da kulaç attığını belirtti.

- "Carina Bruwer çok etkilendi"

Yabancı sporcuların Türkiye’ye bakışına değinen Demirel, "Güney Afrikalı ultra maraton yüzücüsü Carina Bruwer de yarışmaya katıldı, buradan çok etkilendi. Bodrum’un berrak sularına hayran kaldı. Bugüne kadar Aquamasters’a 40 ülkeden sporcu katıldı. Kalplerini burada bırakıp gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

Şampiyonaya davetli olarak katılan Güney Afrikalı ultra maraton yüzücüsü ve müzisyen Carina Bruwer. yüzmeyi ve müziği çok sevdiğini kaydetti.

Yüzmeye ve müziğe zaman ayırdığını aktaran Bruwer, "Üç çocuğum var ve çok yoğun bir hayat yaşıyorum. Ancak buna rağmen her gün yüzüyorum. Yüzmeden dolayı da iyi bir kondisyon tutuyorum. Beni ayakta tutan şey yüzmek. Bodrum çok etkileyici bir yer. Deniz çok mavi. Yüzerken balıkları görebiliyorsunuz. Bu çok güzel koy da korunmuş. Bir daha gelmeyi çok isterim." şeklinde konuştu.

Bruwer, gelecek yıl Türkiye’ye tatil için gelmeyi düşündüğünü de sözlerine ekledi.

AA