Aşk 101’in 8 bölümlük ilk sezonu 24 Nisan’da Netflix’te gösterime girmişti. Konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çeken dizi, kısa süre içerisinde Netflix'te en çok izlenenler arasında yer aldı. En dikkat çeken isimlerin başında ise Osman karakterini canlandıran Selahattin Paşalı yer aldı.

Selahattin Paşalı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Selahattin Paşalı, 1990 yılında Bodrum'da doğmuştur. Eğitimini Craft Oyunculuk Atölyesi'nde tamamlamış, ayrıca Budapeşte'de Sanat Yönetimi okumuştur. Show Tv'de yayınlanan; kadrosunda Öykü Karayel, Gökhan Alkan, Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, gibi isimlerin yer aldığı Kalp Atışı dizisinde Alp karakterini canlandırmaktadır. Kilosu 76, boyu da 1.85 metredir.

Aşk 101 konusu ne?

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar.

Çıktıkları bu yolculukta birbirleri hakkında bildiklerinden çok daha fazla ortak noktaları olduğunu, beraberken ne kadar güçlü olduklarını ve sevginin zorla var edilemeyeceğini fark ederler. Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı ve Kaan Urgancıoğlu gibi başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Aşk 101'in yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer oturuyor.