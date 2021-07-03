Fenerbahçe Kulübü Yönetin Kurulu Üyesi Selahattin Baki, sarı-lacivertli takımın idmanı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Teknik direktörlük görevine getirilen Vitor Pereira ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Selahattin Baki, “Vitor Pereira hocamızı biraz açmakta fayda var. Biz birkaç hoca adayıyla görüştük bugüne kadar takip ettiğim kadarıyla bu sefer yüzde 80'ini kimse tutturamadı. Gerek geleneksel gerek sosyal medya. Bu da bizim açımızdan iyi bir şey. Sizin açınızdan iyi olmayabilir ama bizde bu sene işler böyle işliyor. Şimdi çok net konuşacağım, kimseyi bulamadık da Vitor Pereira'yı getirdik gibi bir hava oluşturuldu ama kesinlikle öyle bir şey yok. Zaten kariyer olarak kesinlikle itibarsızlaştırılacak bir teknik direktör olduğunu düşünmüyoruz. Son 5-6 yıla baktığımızda hatta görüştüğümüz hoca adaylarına baktığımız zaman en yüksek puan ortalamasını yakalayan ciddi başarılar kazanmış, başarı kazanmasa bile tepelere oynamış bir teknik adamdan bahsediyoruz” diye konuştu.

“BİZİM BU SENE VAKİT KAYBI DİYE BİR ŞEYİMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Selahattin Baki, bu sene vakit kayıplarının söz konusu olmadığını ifade ederek, “Öyle bir kredimiz yok. Bizim bu sene Samandıra'ya gelecek eşofmanını giyecek hemen tekeri döndürecek bir teknik direktör arayışımız vardı. Bununla beraber görüştüğümüz her hoca adayıyla da takımın analizini yaptırdık. Buraya kim gelecektiyse de hemen hemen hazır gelecekti. Yani dersini çalışmış kendi teşhisleriyle gelecekti. Çok doğaldır ki daha önce Fenerbahçe'de çalışmış başarının ucundan bana göre kıl payı dönmüş ve gerçekten teknik direktörlük CV’sine ben Fenerbahçe'de şampiyon olduğumu yazdırmak isteyerek buraya geliyor. Şöyle bir cümle kullandı; hiç futbolun analizlerine girmeye gerek yok kendisi gelince anlatır kafasındaki teknik detayları ama dedi ki ‘Fenerbahçe'de kupa kazanamamak benim kariyerime bakınca gerçekten göğsümde tıkalı kalıyor, nefes alırken zorlanıyorum aklıma geldiği zaman’ dedi. ‘Ben burada yarım kalan tutkuyu aşk hikayesini bitirmek istiyorum’ dedi. Dolayısıyla biz bunu yazarken resmi sayfamızda aslında hocanın cümleleriydi bu” şeklinde konuştu.

“TOPUK YAYLASI'NA HOCAMIZLA BERABER ÇIKIYORUZ”

Taraftarların haklı olduğu birçok konu olabileceğiniz sözlerine ekleyen Selahattin Baki, işin içinde Fenerbahçe olduğu zaman haberlerin abartılarak sunulduğunu dile getirdi. Baki, “İnsanlar gaza getiriliyor. Bizim ilk resmi maçımıza neredeyse 40 gün var. Yani biz Topuk Yaylası'na hocamızla beraber çıkıyoruz. Tabi ki pazartesi dedik cuma açıklandı o 4-5 günlük süreç için eleştirileri kabul edebiliriz ama sanki dünyanın sonu, ‘Fenerbahçe hiçbir hoca bulamıyor’, ‘Fenerbahçe hocasız sezona başlıyor’ gibi bir algı yapıldı. Bizim Avrupa'da ön eleme oynayan rakiplerimizde hocasız sezon açtı bir kişi konuşmadı. Bunu da futbol kamuoyunun taktirine bırakmak istiyorum” dedi.

“SON DERECE İÇİMİZ RAHAT”

“Pereira’nın daha önce takımın başına geldiğinde kariyerinde Porto ve Olympiakos ile kazanmış olduğu şampiyonluklar vardı” diyen Selahattin Baki, “Bu geçen 5 yıllık sürek zarfında sektör fark etmeksizin herkesi bir olgunlaştırıyor. İçinde kalmışlık bazı insanlar için çok büyük motivasyon kaynağıdır. Bu bence hepimize olmuştur konu fark etmez. Dolayısıyla herhangi bir para pul derdi de olmayan birisi onu da söyleyebilirim. Hiç para pul neredeyse konuşmadık. ‘Ben Fenerbahçe ile CV'mi uzun planlı çok güzel futbol planlarımı yürürlüğe koymak istiyorum bunu da şampiyonlukla taçlandırmak istiyorum’ dedi. O günden bugüne artık çok daha motive geçen sefer kıl payı kısa kalmanın vermiş olduğu bir hüzün ve agresif bir tutku var onu da çok net hissettim. Zaten kendisi gelince de görürsünüz. Son derece içimiz rahat. Görüştüğümüz bütün hocalara teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hepsine biraz ders çalıştırdık bizim için çok fazla maç seyretmek analiz yapmak zorunda kaldılar ama Vitor Pereira hocamızda karar kıldık. Birçok sebepten ötürü hem vakit kaybetmemek hem burayı tanıyor oluşu açısından ülke dinamiklerini medya dinamiklerini biliyor buradaki baskıyı biliyor. Taraftarla iyi bir diyaloğu vardı hem duygusal hem tutkulu hem de içinde kalmışlık. Tüm bunların devamında bir de kendisinin takımla ilgili bize vermiş olduğu analizler Vitor hocamızda karar kıldık hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“HEM GİDEN HEM KALAN HERKESTEN HABERİ VAR”

Pereira’nın transferle ilgili bir rapor sunduğunu ancak o raporla ilgili konuşmayacağını dile getiren Selahattin Baki, “Hem giden hem kalan herkesten haberi var. Topuk'ta ilk idmanda takımın başında olacak” dedi.

Selahattin Baki, birçok teknik direktör adayı içerisinde Pereira’nın neredeyse hiç para konuşmadığını ifade ederek, “Bizim tabi ki aklımızdaki bütçeye uygun birçok aday da vardı ama doğrusu Pereira'ydı çok finansal işler yumuşak ve basit geçti” diye konuştu.

“BU SENE ÇOK KRİTİK”

Sportif direktörlük görevi ile ilgili de konuşan Selahattin Baki, “Sezona başlamadan başkanımızla görüşme fırsatınız olacak. Orada başkanımızın cevap vereceği bir soru. Başkanımızın ısrarla üzerinde durduğu huzur ve disiplinin Samandıra'dan başlayacağı Samandıra’dan inşa edileceği ve enerjinin oradan yayılacağı bir Fenerbahçe olacak bu sene. Taraftarımızdan bu sene etrafımızda kenetlenmesini istiyoruz bu sene kritik. Kol kola girip bu yarım kalan hikayeyi tamamlamamız lazım, bu sene çok kritik” ifadelerini kullandı.

“CANER, DIŞARIYA YANSIYAN KADAR BÜYÜK BİR OLAY OLMADIĞINI SÖYLEDİ”

Pereira ve Caner Erkin ile önceden yaşanan olan hakkında da bilgiler veren Selahattin Baki, “4-5 ay evvel bir deplasmandan dönerken laf lafı açtı. Caner ile bu konuyu konuştuk bana kendisi anlattı dışarıya yansıyan kadar büyük bir olay olmadığını söyledi. O zaman Pererira'nın geleceği gündemde yoktu şans eseri öğrenmiştim. Hatta araları iyiymiş, Caner de "hocamızı ilk ben karşılayacağım” dedi.

Selahattin Baki son olarak, Pereira’nın 4 yardımcısı ile takımın başında olacağını dile getirdi.

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