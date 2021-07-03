Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki, Vitor Pereira'nın teknik direktör olması konusunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İtibarsızlaştıracak bir teknik direktör değil"

"Biz birkaç hoca ile konuştuk. Bu sene yazılanların yüzde 80'ini kimse tutturamadı, bu da bizim için iyi bir şey. Kimseyi bulamadık da Vitor Pereira'yı getirdik gibi hava yaratıldı. Kesinlikle öyle bir şey yok. Kariyer olarak itibarsızlaştıracak bir teknik direktör değil"

"Pereira, neredeyse para pul konuşmadı"

"Vitor Pereira teknik direktör olarak Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyor. Hatta şöyle bir cümle de kullandı, 'Fenerbahçe'de kupa kazanamamak kariyerimde, göğsümde tıkalı kalıyor. Nefes alamıyorum. Ben bu yarım kalan aşkı, tutkuyu sona erdirmek istiyorum.' dedi. Vitor Pereira, 5 Temmuz'da Topuk Yaylası kampının ilk antrenmanında takımın başında olacak. Pereira, neredeyse para pul konuşmadı. Çok motive"

Caner, 'hocamı ilk ben karşılayacağım' dedi

"Vitor Pereira, Fenerbahçe'de daha önce çalışmış ve başarının ucundan kıl payı dönmüş bir teknik direktördür. Caner Erkin ile daha önce Vitor hoca gündemde yokken bu konuyu konuşmuştuk, bir problem olmadığını söylemişti. Hatta Caner, "hocamı ilk ben karşılayacağım" dedi. Vitor Pereira, 4 yardımcısıyla birlikte gelecek"

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