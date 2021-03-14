Selahattin Baki: Bu oyunları tutmayacak

Selahattin Baki, "Bugünkü VAR operatörü, birkaç hafta önce oynanan maçta bizim yine ofsayt diye golümüzü iptal eden kişi. Bu kişinin kim olduğunun araştırılmasını devletimizden istirham ediyorum. Kendi geçmişinin, aile ilişkilerinin araştırılmasını istirham ediyorum.

Yediğimiz gole bakıyorum, kesinlikle ofsayt. Şimdiden de uyarımı yapayım. Bu golü Nazım'ın üstüne yıkmaya çalışacaklar, o işlere de girmesinler. Nazım'a değse bile, top ayaktan çıktığı anda zaten pozisyon ofsayt. Bu oyunları tutmayacak.

Artık tiyatroyu da geçti, çok tehlikeli bir hal almaya başladı bu iş. Daha önce bu camia biliyorsunuz operasyon yemiş bir camia. Tekrar Fenerbahçe camiasının sinir uçları ile oynanmaya başlandı. Artık bunun bilerek FETÖ'cü zihniyetin inanın bana bilerek Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarıyla oynayıp insanları sokağa döküp kaos çıkarmaya çalışmalarına yoruyorum bu işi.

Bu kadar da net konuşuyorum. Artık futbolu, sporu her şeyi aştı bu işler. İki tane operasyon yapılıyor. Fenerbahçe iyidir, kötüdür o futbolun yorumu. Kardeşim sen kötü de olsan yediğin gol ofsaytsa saymayacaksın attığın gol, gol ise vereceksin.

Fenerbahçe hem burada hem Galatasaray maçında VAR'da görev alan bu kişiyle ilgili gereken işlemleri yapacak. Umarım kamu daha önce davranır. Gerekirse biz de bu kişinin tüm detaylarını açıklayacağız

Biz artık Fenerbahçe olarak dehşete düşüyoruz. Ben artık sindiremiyorum. Öfke katsayımız o kadar yükseldi ki nasıl davranmamız gerektiği konusunda ikilemde kalıyoruz. Ortada futbol diye bir şey kalmadı.

Sokaktaki birçok insan zannediyor ki bir yapay zeka ile bu çizgi çiziliyor. Hayır. Yapay zekanın ilk noktasını koyan zaten bilgisayarın başındaki operatör. Yani insan eli... Zaten manipülasyona açık. Yapay zekaya da kimse yıkamaz. Bunları yemiyoruz.

Devletimizden istirham ediyorum. Artık bu tür ilişkisi olan insanları lütfen deşifre edin. Lütfen futboldan bunları temizleyin. Yoksa bu sezon biter, önümüzdeki sezon kaldığımız yerden devam ederiz.

Hayatımda en çok sevdiğim şey futboldan bıkkınlık seviyesine geldim. Devletimizin de çok büyük futbolsever üyeleri olduğunu biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere... İstirham ediyorum artık. ifadelerini kullandı