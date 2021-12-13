UEFA Konferans Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri, kura çekimi sonucunda belli olurken, Fenerbahçe Slavia Prag ile eşleşti.

Eşleşmenin ardından değerlendirmede bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, “Slavia Prag, son derece enteresan bir takım. 18 maçın 15’ini kazanmışlar ligde, Avrupa’da da mağlup oldukları maçlarda dahi takdir toplamış bir ekip. Son derece enteresan, takip ettiğim bir teknik adamları da var. Saygı duyuyoruz ama çekinmiyoruz. Fenerbahçe, inşallah Fenerbahçe gibi oynayacak ve inşallah Türk futboluna puan kazandıracak" dedi.

Selahattin Baki ayrıca, "Hem biz hem Slavia Prag, deplasmanda biraz daha iyi performans gösteren takımlarız. Hem Kadıköy’deki maç hem de Prag’daki maç enteresan olacak. Ama bizim gönlümüzden geçen oraya avantajlı gidebilmek. Bizim, her kupada sonuna kadar gidebilmemiz lazım. Şu anda ligi, UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası’nı zorlayacak derinlikte bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe’nin, kupa seçme gibi bir şansı yok. Şuraya biraz daha ağırlık verelim diye bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.