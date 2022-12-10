Selahaddin Dinçel: Rakip güçlü ama biz kazanacağız

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve hattındaki direkt rakipleriyle üst üste oynadığı maçlarda 52 Orduspor FK'ya 1-0 yenilip, evinde lider Yeni Mersin İdmanyurdu'yla golsüz berabere kalarak yarışta yara alan Karşıyaka, yarın Play-Off hattındaki Belediye Kütahyaspor'a konuk olacak. Dumlupınar Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Yeşil-kırmızılılarda cezası süren Polat ile sakat Okan görev yapmayacak.

Karşıyaka, grupta 15 maçta topladığı 27 puanla zirvenin 8 puan gerisinde, Play-Off barajının 1 puan üzerinde dördüncü sırada bulunuyor. Grubun güçlü takımlarından Kütahya temsilcisi ise 26 puanla Kaf-Kaf'ı tek basamak geriden takip ediyor. Mersin sınavı öncesi devraldığı takımıyla ilk galibiyetini almaya çalışacak olan Karşıyaka Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, "Rakip güçlü ama biz de Karşıyaka gibi oynayıp kazanacağız" dedi. (DHA)