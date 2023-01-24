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Selahaddin Dinçel, Karşıyaka'ya çare olamadı

Karşıyaka’nın başına 30 Kasım 2022’de geçen Selahaddin Dinçel, yeşil-kırmızılı camiada bugüne kadar aldığı 1 galibiyetle beklentileri karşılayamadı.

24 Ocak 2023, Salı 12:02 Son Güncelleme:
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Selahaddin Dinçel, Karşıyaka'ya çare olamadı

TFF 3. Lig 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka, sezona Erman Güraçar’la başladı. Daha sonra alınan başarısız sonuçların ardından yollar ayrılmıştı. Güraçar gittikten kısa bir süre sonra yeşil-kırmızılılar, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’i göreve getirdi. Dinçel yönetimindeki Karşıyaka, lider Yeni Mersin İY'nin 10 puan gerisinde kalarak şampiyonluktan uzaklaşırken, play-off bölgesindeki konumunu da zora soktu.

Dinçel, 7 puan topladı

Karşıyaka Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, İzmir temsilcisinin başında bu sezon 5 maça çıkarken, bu müsabakalarda toplayabileceği 15 puanın sadece 7’sini aldı. Kaf-Kaf, Dinçel idaresinde 3 maç üst üste berabere kalarak, bu sezonki en uzun kazanamama serisini de yaşadı. Durum böyle olunca yeşil-kırmızılı takım, sezon başındaki doğrudan üst lige çıkma hedefinden fazlasıyla uzaklaşmış oldu. Öte yandan Kaf-Kaf, ara transfer dönemini de boş geçmeyip 4 önemli transfere de imza attı.

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