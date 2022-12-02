Karşıyaka’nın yeni Teknik Direktörü Selahattin Dinçel, Karşıyaka’nın mevcut durumunu ve hedeflerini İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirdi. Camianın çok büyük olduğunu dile getiren Dinçel, bir üst lige çıkacaklarına inandıklarını ifade etti. Karşıyaka Teknik Direktörü Selahattin Dinçel, "Karşıyaka; camia, kulüp ve taraftar olarak bu ligin takımı değil" şeklinde konuştu.

"Yeni Mersin İdman Yurdu maçını hedef olarak belirledik"

Göreve yeni başladıklarını dile getiren Dinçel, "Göreve başlayalı 2 gün oldu ve akabinde ligin en çok puan toplayan, ligin zirvesinde bulunan Yeni Mersin İdman Yurdu ile yarın itibariyle maça çıkacağız. Öncelikle 2-3 günlük süreçte Yeni Mersin İdman Yurdu maçını hedef olarak belirledik. Taraftarımızın desteğiyle evimizde oynayacağımız maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

"Benim inancım tam"

Hedeflerinin üst lige çıkmak oldukları aktaran Dinçel, “Bu sezon üst ligi hedefleyen ve kupayı kaldıran bir Karşıyaka olacak. Benim inancım buna tam. Karşıyaka; camia olarak, kulüp olarak, taraftar olarak bu ligin takımı ve taraftarı değil, Türkiye’nin en üst ligindeki Süper Lig ’in tüm özelliklerini bünyesinde barındıran bir kulüp ve camia. Karşıyaka bu yolda emin adımlarla ilerleyecek. Biz de bu sezon bu camia için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takım bir üst lige çıkabilmesi için tecrübeyse tecrübe, bilgiyse bilgi, çalışmaysa çalışma yani ne gerekiyorsa yapacağız ve inanın hep birlikte bunu başaracağız. Ben buna inanıyorum, hep beraber başaracağız. Tribünüyle, basınıyla, yönetimiyle, camiasıyla, futbolcusuyla, personeliyle, teknik heyetiyle biz bu sene bunu başaracağız” değerlendirmesini yaptı.

İHA