Selahaddin Dinçel: Aramızdaki 8 puan fark kapanır

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarının son 2 haftasına lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 8 puan gerisinde giren Karşıyaka'da teknik direktör Selahaddin Dinçel, şampiyonluk yarışını hiç bırakmayacaklarını söyledi. Yeni takımıyla ilk maçında lider Mersin İdmanyurdu karşısında sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Dinçel, "Mersin maçında puan farkını 5'e indirmek istedik ama bunu gerçekleştiremedik. Aramızdaki 8 puan fark kapanır. Şartlar ne olursa olsun bu farkı kapatmak için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.

Ligde 19 maçları kaldığını, bu maçlardaki 57 puanın tamamına talip olduklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Bunun için mücadele edeceğiz. Göreve gelir gelmez üst üste sert maçlara çıkıyoruz. İlk maçımızı lider Mersin önünde verdik. Şimdi de il takımı ve Play-Off hattında bulunan Belediye Kütahyaspor ile karşılaşacağız. Rakibimiz son yıllarda bulunduğu tüm kategorilerde hep zirve mücadelesi veriyor. Ancak bizim hiçbir mazeretimiz yok. Biz Karşıyakayız. Kütahya deplasmanına da kendimize yakışır futbolu oynayıp adımıza yakışan skoru almak için gidiyoruz. Bunu başaracak güce ve potansiyele sahibiz. Her zaman her yerde Karşıyaka gibi oynayacağız" dedi. (DHA)