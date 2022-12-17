Selahaddin Dinçel, 3 puana odaklandı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki zirve yarışında 3 maçtır galip gelemeyerek geride kalan Karşıyaka, yarın ilk yarının son sınavında Entegre Solar Elazığspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki 90 dakika saat 14.00'te start alacak. Bu mücadelenin bilet fiyatları ise maraton üst 35, maraton alt 50, numaralı alt 60, VIP A ve C tribünleri 150 TL olarak belirlendi.

Yeşil-kırmızılılarda Okan yine sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek. Ligde Karşıyaka, ilk devrenin son maçı öncesi 28 puanla zirvenin 8 puan gerisinde Play-Off hattında beşinci sırada bulunuyor. Elazığspor'un ise 19 puanı var. Devreyi iyi bitirmek istediklerini söyleyen Karşıyaka Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, taraftarlarının desteğiyle kazanacaklarını dile getirdi. (DHA)