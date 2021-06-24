Seksenler dizisinde Amelie karakterine hayat veren Zeynep Demirel hakkında araştırmalar yapılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlana ve yeni sezonuyla ekranlara giriş yapan beğenilen diziye dahil olan Zeynep Demirel, Amelie karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini yaşıyor. 2009 yılında Belçika güzel, seçilen Zeynep Demirel, eğitimini sinema televizyon alanında yaptı. 2010 yılında Fenerbahçeli file bekçisi Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Demirel'in bu evliliğinden Yade ve Yeda isimlerinde iki çocukları var.

Seksenler Amelie kimdir?

Amelie, Çağatay'ın Belçika'da tanışıp evlendiği yeni gelin. İyi bir eğitim almış öğretmen olarak Belçika'da çalışmıştır. Çağatay'a aşık olduktan sonra evlenmişler ve her şeyden vazgeçerek Türkiye'ye gelmiştir. Şimdi kendini Özdemir Ailesi'ne sevdirmeye çalışacaktır.

Belçika'da bir Türk komşusundan Türk mutfağını ve âdetlerini öğrenmiştir. Geldikten sonra da bilmediği birçok şeyi telefon ile arayarak Nazmiye ablasına soracaktır. Onun Türk yemekleri konusunda bu kadar yetenekli olması Rukiye'ye sürpriz olur.

Zeynep Demirel kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Fenerbahçe 'nin kalecisi Volkan Demierl ile evlenmeden önceki adı Zeynep Sever olan ünlü güzel, 9 Temmuz 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Belçika'da 2009 yılında katıldığı Miss Universal yarışmasında 15. olan Zeynep Demirel, mankenliğin yanı sıra kısa süreli oyunculuk da yaptı. 2010 yılında Fenerbahçeli file bekçisi Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Demirel'in bu evliliğinden Yade ve Yeda isimlerinde iki çocukları var. 1.78 boyundaki ünlü güzel, 55 kilo.

Bir dönem hayatını sürdürdüğü Belçika güzellik kraliçesi seçilen Zeynep Sever, Volkan Demirel ile evlendikten sonra dünyaya gelen kızları dolayısıyla mankenliğe ara verdi. Çocuklarının büyümesiyle iş hayatına geri dönen ünlü isim, Seksenler dizisiyle ilk oyunculuk deneyimi için kameralar karşısına geçti.