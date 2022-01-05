Seko Fofana ile hakem arasında geçen ilginç dialog

Lens normal süresi 2-2 tamamlanan ve penaltı aşışlarında rakibini yenmeyi başardı ve Fransa Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Mücadelede attığı iki golle dikkat çekerken Seko Fofana, penaltı atışlarında hakeme söylediği sözlerle gündem oldu.

Attığı ikinci golden sonra yaşadığı büyük sevinç sebebiyle sarı kart gören Fofana, penaltı atışları esnasında ise maçın hakemine formasını çıkartması halinde sarı kart görüp görmeyeceğini sordu.

Hakemden, 'Sarı kart gösteririm, aptallık etme' cevabını alan Fofana, attığı penaltı golünden sonra formasını çıkartmadı.