"Futbolda Sözde Şike" davasında aralarında Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz'ın da olduğu 19 sanık için beraat kararı verildi. Sanık Hakan Karaahmet'e ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" nedeniyle 6 bin TL adli para cezası verildi.

Mosturoğlu paylaşım yaptı!

Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun beraat kararının ardından paylaşım yaptı. Mosturoğlu, "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.











