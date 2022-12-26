Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımı Eyüpspor'da iç transferde gelişme yaşandı. İstanbul temsilcisinde Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık geçirdikten sonra Galatasaray 'dan bedelsiz transfer edilen Nijeryalı futbolcunun yeni takımı da belli oldu. İşte detaylar...









Berke Özer Ümraniyespor ve İstanbulspor'a önerildi

Fenerbahçe 'den ayrılarak sezon başında Portekiz ekiplerinden Portimonense'ye transfer olan Berke Özer fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmaya karar verdi. TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, genç kaleciyi kadrosuna kattı.

Babel'den Trabzonspor -Fenerbahçe sırasında flaş paylaşım!

Eyüpsporlu Ryan Babel, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hollandalı futbolcu şu ifadelere yer verdi:

'Hiçbir şey öğrenmemiş'

Trabzonspor maçını izliyorum. Türk hakemleri Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş. Oyunu oynat, 3 dakikada bir oyun duruyor.

Keçiörengücü şoku!

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti.

İbrahim Üzülmez: “Bu tür maçlarda en önemli şey ikinci golü atıp ve oyunu koparmak ”

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü’ne 2-1 mağlup olan Eyüpspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuna iyi başladıklarını fakat ikinci golü bir türlü atamadıklarını söyleyen Üzülmez, zorluk seviyesi yüksek olan maçlarda ikinci golü atmaları gerektiğini vurguladı.









Galatasaray hikâyesi kısa sürdü

2018'de Sırbistan takımı Napredak'tan 60 bin Euro bedelle Eskişehirspor'a transfer olan Jesse; Kırmızı Şimşekler'de sergilediği performansla 2019-2020 sezonun devre arasında Galatasaray'a geldi.

Eyüpspor bonservisini aldı

Yaz transfer döneminde Eyüpspor'un bonservisi ile birlikte kadrosuna kattığı Jesse; Eflatun-Sarılılar'da da kalıcı olmadı ve Bodrumspor'un yolunu tuttu. Jesse; Eyüp'te 7'si ilk 11, 10 maçta görev aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Menajeri 1.4 milyon Euro kazandı

Öte yandan; Galatasaray yönetimi o dönem piyasa değeri 150 bin Euro olan Sekidika'yı almak için menajerine 1.4 milyon Euro ödeme yapmıştı.

Yeni takımı belli oldu

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Eyüpspor'a transfer olan ancak takıma bir türlü adapte olamayan Jesse Sekidika, 1. Lig ekibi Bodrumspor ile anlaşma sağladı. (Ajansspor)







