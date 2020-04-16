Dünya çapında gün geçtikçe daha yüksek noktalara ulaşan obezite, bununla beraber diyabet hastalığı tehlikesini çok daha yukarı noktalara çekmiş durumda. Fastfood yiyecekler ve dengesiz beslenme ile beraber, diyabet hastalığına yakalanan sayısı her geçen yıl daha yüksek oranlara çıkmaya başladı. Bu durum özellikle çocuklar için de ciddi bir noktaya ulaştı. Tip 1 diyabet hastalığı olarak bilinen sorun genelde 5 ila 15 yaş arasındaki çocuklarda ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda 1 yaşın altındaki bebeklerde de bazı zamanlarda meydana gelebiliyor. Çocuklar için iyi haber ise sinsi şekilde ortaya çıkan Tip 2 diyabet yerine, Tip 1 diyabet erken teşhis olanağı sağlamaktadır. Böylece çocuklar için zamanında teşhis ile daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam imkanı elde edebilmektedir. Tabii bu konuda Tip 1 diyabet için hangi sinyallerin verildiğine bakmak büyük öneme sahip.

Şeker hastalığının (Diyabet) belirtileri neler?

Şeker hastalığı yani diyabet hem yetişkinler hem de çocuklarda meydana gelen önemli problemlerden biridir. Kan şekerindeki dengesizlik sebebiyle meydana gelen diyabet, pek çok farklı belirti ile ortaya çıkabilmektedir. Peki, genel itibariyle şeker hastalığının (diyabet) belirtileri nelerdir?

- Çok su içmek,

- Çok acıkmak,

- Aşırı idrara çıkmak,

- Halsizlik durumu,

- İştahsızlık,

- Bulanık görme,

- Çok çabuk yorulma,

- Kaşıntı,

- Kilo kaybı,

- İnatçı enfeksiyonlar,

Bu gibi daha pek çok farklı bulgu şeker hastalığı için ön plana çıkabilmektedir. Bu bağlamda şeker hastalığı vücuda vermiş olduğu zararlı orantılı olarak anlaşılabilir.

Çocuklarda şeker hastalığı nasıl anlaşılır?

Yetişkinlerde meydana gelen şeker hastalığı tip 2 diyabet olarak bilinir. Bu hastalık çok sinsi şekilde ilerler ve anlaması pek kolay değildir. Ancak çocuklar için genelde 5 ila 15 yaş arasında Tip 1 diyabet olarak bu durum öne çıkar. Teşhisi ise Tip 2 diyabete göre çok daha kolaydır. Böylece çocuklarda ortaya çıkacak belirtiler zamanında tespit edilmek suretiyle doktora başvurularak tedavi süreci ele alınabilir. Özellikle 1 yaşın altındaki çocuklarda dahi bu durum çıkabildiğinden dolayı, belirtileri iyi analiz edebilmek büyük öneme sahiptir.

- Çok sık ve bol miktarda idrara çıkma,

- Gece idrara çıkma veya yatağı ıslatma,

- Çok sık yemek yemek,

- Çok sık su içmek,

- Kilo kaybı,

- Yorgunluk,

- Genital bölgede mantar enfeksiyonları,

Bu gibi belirtiler söz konusu olduğunda mutlaka en kısa süre içerisinde doktora başvurulması gerekmektedir. Özellikle çocuklar için doğru zamanda teşhis ileriki dönemlerde daha büyük sorunlar ortaya çıkmasına engel teşkil eder. Zira Tip 1 diyabet hastalığı daha kolay kendini göstermekte ve belirtiler üzerinden anlaşılabilmektedir.

Diyabet hastalığının tedavisi için bu işin temelinde doğru beslenme ve düzenli egzersiz yatar. Eğer yeterli oranda kan şekeri kontrolü yapılamıyorsa, böyle durumlarda ilaç tedavisi ön plana çıkmaktadır. Diyabet hastalığında kullanılan ilaçlar ise hap ile beraber insülin olarak öne çıkmaktadır. Yetişkinler için ele alınan tedaviler bir yaşam boyunca oral antidiyabetik tedavi üzerinden başarılı şekilde gerçekleştirilir. Eğer bu tedavi yöntemlerini cevap verilmiyorsa o zaman insülin tedavisi üzerinden sürece devam edilir.

Diyabet için hem çocuk hem yetişkinler adına dikkat edilmesi gerekenler

Hem çocuk hem yetişkinler için diyabet hastalığı Tip 1 ve Tip 2 olarak ortaya çıkar. Ortak olarak ise mutlaka düzenli egzersiz ile doğru beslenme büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda doktor kontrolünde doğru ilaç ile insülin tedavisi periyodik olarak ele alınmalıdır.