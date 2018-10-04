Sek Henry hastaneye kaldırıldı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka, bu yaz anlaşmaya vardığı Sek Henry'ye bir türlü kavuşamıyor.
Çin Ligi'nde takımı finale kadar gidince İzmir temsilcisinin hazırlık kampına katılamayan ABD'li oyuncunun Kaf-Kaf'a katılması bekleniyordu.
Ancak Karşıyaka, Henry'nin ülkesi Amerika’da hastaneye kaldırıldığı için gün içerisinde binecek olduğu uçağı kaçırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Yeni transferimiz Sek Henry ülkesi Amerika’da hastaneye kaldırıldığı için gün içerisinde binecek olduğu uçağı kaçırmıştır.
Sağlık durumunu yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun ilerleyen günlerde takımımıza katılmasını bekliyoruz."