Sek Henry hastaneye kaldırıldı!

Pınar Karşıyaka, bu yaz anlaşmaya vardığı Sek Henry'ye bir türlü kavuşamıyor.

04 Ekim 2018, Perşembe 10:23
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka, bu yaz anlaşmaya vardığı Sek Henry'ye bir türlü kavuşamıyor.

Çin Ligi'nde takımı finale kadar gidince İzmir temsilcisinin hazırlık kampına katılamayan ABD'li oyuncunun Kaf-Kaf'a katılması bekleniyordu.

Ancak Karşıyaka, Henry'nin ülkesi Amerika’da hastaneye kaldırıldığı için gün içerisinde binecek olduğu uçağı kaçırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Yeni transferimiz Sek Henry ülkesi Amerika’da hastaneye kaldırıldığı için gün içerisinde binecek olduğu uçağı kaçırmıştır.

Sağlık durumunu yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun ilerleyen günlerde takımımıza katılmasını bekliyoruz."

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