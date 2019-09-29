Şehrin ortasından geçen dereyi spor alanı yaptılar

Düzce’nin tam ortasından geçen Asar Deresi sporcuların yeni spor merkezi oldu. Derenin içinde akıntıya karşı koşan muaythai sporcuları, bu sayede vücutlarının daha dirençli olmasını sağlayarak, bacak kaslarını güçlendiriyorlar. Spor öncesi dere içindeki çöpleri temizleyen sporcular hem temiz çevre hem de bilinçli spor anlayışı ile farkındalık oluşturmaya da çalışıyorlar. Akıntıya karşı koşan sporcular, sakatlıklara karşı da vücudun daha dayanıklı olmasını sağlıyorlar. Zaman zaman suda koşarken zorlanan bazı sporcuları ise Milli Takım Antrenörü Muhammet Pişkin tarafından desteklenerek koşmaya devam ediyorlar.

Dere içinde yaptıkları antrenman hakkında bilgiler veren Antrenör Muhammet Pişkin, sporcularının salonda spor yapmasından ziyade dışarıda spor yaparak farkındalık yapmaya çalıştıklarını dile getirdi. Muhammet Pişkin, "Sporcularımızla hep salonda antrenman yapıyoruz. Farklı şeyler yapmak istedik. Antrenmanlar çok yoğun ve stresli geçtiği için biraz onların rahatlamasını sağlamak hem de farklı antrenmanlar sporcuların motivasyonlarını artırıyor. Salonumuzun önünde Asar Deresi var. Bunu kullanalım istedik. Deremiz biraz pisti. Dereyi spor öncesi temizledik. Hem sporculara çevre bilinci aşılamak istedik. Farklı bir aktivite. Her geçen gün farklı insanlarda aramıza katılıyor. Su akıntılı olduğu için ters yönde koşuyoruz. Bu da bacakların gücünü artırıyor. Hem vücuttaki stresi atarak rahatlamayı sağlıyor. Bacak direnci, vücudun kondisyonunu açmak için suda sabahları koşuyoruz. Tekrar akıntı yönünde de koşunca vücudun o direncini boşaltmış oluyoruz. Hem sporcuların sakatlanma riskini azaltıyoruz hem de farklı antrenmanla motivasyonlarını yüksek tutuyoruz" dedi.

Sporculardan Arda Solmaz da, derede koşmanın zor olduğunu dile getirerek, "Derede koşmak çok zor. Su koşarken yoruyor" dedi.

Bir diğer sporcu Elif Kalas ise koşuların yorucu geçtiğini ancak bacaklarının çok güçlendiğini dile getirdi. Elif Kalas; "İnanılmaz zor. Ayaklarım çok ağrıyor. Nefessiz kaldım. İlk başladığım zamanlarda çok yoruluyordum. Ancak zamanla alıştım, nefesim de açıldı. Bacaklarım kuvvetlendi. Suda koşu daha kolay oluyor" dedi.

Sporcu Şamil Koç ise suda koşmaya ilk başladığında yorulduğunu ancak zamanla yorgunluğun geçtiğini dile getirerek, "İlk başladığımızda çok yoruluyorduk. Ancak zamanla vücut alıştıkça yorgunluk gidiyor. Nefesimiz açıldı. Önümüzde maçlarımız var. O maçlara hazırlık olarak bu antrenmanı yapıyoruz" dedi.

Derenin içinde koşarak terleyen ve ısına sporcular, koşunun sonrasında ise yine dere içinde muaytahi antrenmanı yaptılar.

İHA