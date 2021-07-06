Beşiktaş Icrypex’te forma giyen 22 yaşındaki Şehmus Hazer’in Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komşuoğlu ile görüştüğü sırada çekilen fotoğrafları kamuoyunda gündem yarattı. Şehmus'un Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi olduğu ve Fenerbahçe ile gizlice görüştüğü iddia edildi. Ancak Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklama ile yayınlanan fotoğraflar üzerinden algı yaratılmak istendiği ifade edildi. İsmi Anadolu Efes ile de anılan milli basketbolcu bir anda gündem olurken Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaptığı karşılıklı açıklamalar dikkat çekti. Basketbolseverler, bu son dakika gelişmelerinin ardından google üzerinden ''Şehmus Hazer kimdir, kaç yaşında? Şehmus Hazer nereli ve hangi takımlarda oynadı?'' sorularına yanıt arıyor.

Şehmus Hazer kimdir, kaç yaşında? Şehmus Hazer nereli ve hangi takımlarda oynadı?

15 Şubat 1999 doğumlu Şehmus Hazer, 190 cm boyunda ve şutör guard olarak görev almaktadır. Basketbol kariyerine 2015-2016 sezonunda Bandırma Kırmızı'da başlayan Şehmus Hazer, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve bir sonraki sezon (2016-2017) 31 karşılaşmada görev aldı.

2017-2018 sezonunda BSL'de Banvit BK ile 22 karşılaşmaya çıkan ve 4 sayı ortalamasını yakalayan genç oyuncu, aynı sezon TBL ekibi Bandırma Kırmızı da ise 21 karşılaşmada görev aldı ve 14.1 sayı, 3.6 ribaund, 2.3 asist ortalamalarıyla oynadı. 2018-2019 sezonunda Banvit BK ile 27 lig maçında parkede yer alan başarılı basketbolcu; 5.3 sayı, 1.9 ribaund ortalamalarını yakaladı.

Aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 karşılaşmaya çıkan Şehmus Hazer; 7.5 sayı, 2.3 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma forması altında 23 lig maçına çıkan Şehmus Hazer; 7.4 sayı, 2.4 ribaund ve 1.8 ribaund ortalamalarını yakaladı. Genç basketbolcu Şehmus Hazer, 45 kez Ay-Yıldızlı formayı giyme başarısı gösterdi. Şehmus Hazer 2020-2021 sezonu başında Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.